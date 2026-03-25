به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، به دنبال شلیک موشکی از سوی ایران به سمت اراضی اشغالی از جمله شهر «ایلات» در جنوب اراضی اشغالی ، آژیرهای خطر در این شهر و اطراف آن به صدا درآمد.

همزمان گزارش‌ها از شنیده شدن انفجارهایی در اطراف ایلات در پی رهگیری موشک‌ها حکایت دارد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد حمله موشکی دیگری از سوی ایران مناطق مرکزی از جمله تل‌آویو و قدس را هدف قرار داده و سامانه‌های پدافندی در تلاش برای رهگیری هستند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که آژیرهای خطر در مناطق اسدود و جنوب اراضی اشغالی نیز فعال شده و انفجارهای شدید در شهر قدس شنیده شده است.

رسانه‌های صهیونیست همچنین اعلام کردند یکی از موشک‌های شلیک ‌شده احتمالاً از نوع خوشه‌ای بوده است.

رسانه‌های اسرائیلی از قطع برق در نتانیا، واقع در شمال تل‌آویو، پس از حمله موشکی ایران خبر دادند.

منابع عبری اعلام کردند که در پی حملات اخیر ایران به مناطق مرکزی فلسطین اشغالی، ۱۹ نفر زخمی شده‌اند. این در حالی است که شواهد متعددی از سانسور رسانه‌ای درباره آمار واقعی تلفات در اراضی اشغالی در پی حملات موشکی ایران وجود دارد.

همچنین با ادامه شلیک های موشکی ایران به مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه، خبرنگار شبکه الجزیره از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در امان، پایتخت اردن و شهرهای «بلقاء» و «رصیفه» خبر داد.

انفجارهای مهیبی نیز در پایگاه‌های «الرویشد» و «موفق السلطی»، پس از هدف قرار گرفتن توسط موشک‌های ایرانی رخ داده است. آژیرهای خطر در این پایگاه‌ها فعال شده و نظامیان آمریکایی سعی در فرار از اصابت موشک‌های ایرانی دارند.

آتش سوزی بر اثر حمله پهپادی به مخازن سوخت فرودگاه کویت

اداره کل هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد که پهپادها مخازن سوخت داخل فرودگاه بین‌المللی کویت را هدف قرار داده و باعث آتش‌سوزی در این محل شده‌اند.