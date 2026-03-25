علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه‌شنبه‌شب بازدیدی را از خانوارهای عشایری آسیب‌دیده در منطقه جاده دهنو بخش مرکزی دشتستان داشتیم.

وی اضافه کرد: در این رست اقلامی شامل چادر، پتو و موکت از طریق هلال احمر شهرستان دشتستان بین عشایر توزیع شد.

سلیمی افزود: از خانوارهای عشایر آسیب دیده بر اثر طوفان و بارندگی بازدید و توصیه های لازم برای جابجایی و انتقال به نقطه امن به عمل آمد.

در این بازدید نماینده هلال احمر قول مساعدت و همکاری بری جبران بخشی از خسارات وارده به عشایر بر اثر طوفان و بارندگی را داد.