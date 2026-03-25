به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان از صبح چهارشنبه شاهد بارش باران و رگبار پراکنده و همچنین وزش باد در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و شرقی هستیم.

بارش باران در سمنان، دامغان و شاهرود همچنین میامی و مهدیشهر چهره شهرها را به کلی دگرگون و سبب خوشحالی مردم شده است اما این بارش ها دردسرهایی هم به همراه داشته که از جمله آنها می توان به لغزندگی جاده های مواصلاتی اشاره کرد.

همزمان با صبح چهارشنبه هواشناسی اعلام کرده که این بارش ها ادامه هم خواهد داشت در نتیجه طبق اعلام پلیس راه مسافران نوروزی و زائران رضوی باید بسیار در تردد بین جاده های استان احتیاط داشته باشند.

بارش باران شب گذشته به خصوص در ارتفاعات و همچنین مناطق شرقی مانند شاهرود و میامی آنچنان شدت یافت که برای ساعاتی آب در خیابان ها و معابر راه افتاد.

این بارش‌ها امروز ادامه داشته و دمای هوا را هم کاهش داده‌اند، امروز نیز مانند شب گذشته، بارش باران، کاهش دید افقی، مه آلودگی و همچنین لغزندگی جاده ها و محورهای مواصلاتی را در استان سمنان خواهیم داشت.

رعایت فاصله و سرعت مطمئن و همچنین پرهیز از عجله در کنار استراحت بعد از ۹۰ الی ۱۲۰ دقیقه رانندگی توصیه های پلیس راه در هنگام بارش ها در استان سمنان است.

برای مرکز استان سمنان رگبار پراکنده و همچنین وزش باد پیش بینی شده است در شاهرود و میامی بارش ها امروز هم تداوم خواهد داشت اما شدت آن به مانند شب گذشته نیست و دامغان شاهد وزش باد شدید است.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۱۹ و ۱۱ درجه بالای صفر است که نسبت به روز شنبه سه درجه سردتر است برای سمنان ابرناکی آسمان و رگبار پراکنده پیش بینی شده است.

از آنجا که شاهرود دیشب بیش از شش ساعت متوالی شاهد بارش سنگین باران بود، صبح امروز دمای هوا قدری کاهش یافته است برای این شهرستان هم تداوم بارش ها به خصوص در ارتفاعات پیش بینی شده است.

دامغانی‌ها امروز هم شاهد تداوم بارش و وزش باد خواهند بود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان ۲۰ و ۱۰ درجه بالای صفر اعلام شده است همچنین در مهدیشهر هم شاهد وزش باد افزایش ابر و رگبار پراکنده خواهیم بود.