به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت چند روز از اتمام تعطیلات سال نو و ورود به روزهای میانی فروردین، بررسی‌های میدانی از سطح شهر نشان می‌دهد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور فعالیت خود را به‌طور کامل از سر گرفته‌اند و روند عرضه کالاهای اساسی و مصرفی خانوار بدون وقفه ادامه دارد. این در حالی است که همزمان با شروع دور جدید طرح کالابرگ، نگرانی‌هایی در خصوص تأمین کالا و احتمال کمبود در بازار مطرح شده بود، اما مشاهدات عینی و اظهارات مسئولان صنفی حاکی از ثبات نسبی در بازار است.

بر اساس بازدیدهای میدانی انجام‌شده از چندین فروشگاه زنجیره‌ای در نقاط مختلف شهر، قفسه‌های کالاهای اساسی از جمله اقلام خوراکی، لبنیات، مواد پروتئینی، برنج، روغن و سایر مایحتاج روزمره خانوارها به‌طور کامل پر بوده و نشانه‌ای از کمبود یا اختلال در زنجیره تأمین مشاهده نمی‌شود. مشتریان نیز در گفتگوهای کوتاه، از دسترسی مناسب به کالاها ابراز رضایت نسبی داشتند، هرچند برخی به افزایش تدریجی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر اشاره کردند.

ذخایر مکفی کالاهای اساسی

در همین راستا، محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور، به خبرنگار مهر اعلام کرده است که تمامی این فروشگاه‌ها از روز دوم فروردین‌ماه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و خدمات‌رسانی به مشتریان بدون وقفه ادامه دارد.

به گفته وی، با توجه به آغاز مرحله جدید اجرای طرح کالابرگ، تمهیدات لازم برای تأمین کالاهای مورد نیاز اندیشیده شده و موجودی کالاها در سطح مطلوبی قرار دارد.

خراسانی تأکید کرد که بررسی‌های میدانی انجام‌شده از سوی اتحادیه نیز نشان می‌دهد که تمامی اقلام مصرفی خانوار به میزان کافی در فروشگاه‌ها موجود است و در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که تقاضا در روزهای ابتدایی سال افزایش می‌یابد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و نشان‌دهنده آمادگی شبکه توزیع برای پاسخگویی به نیازهای مردم است.

در ادامه این گزارش میدانی، برخی فروشندگان نیز از روند عادی تأمین کالا خبر دادند و اعلام کردند که ارسال محموله‌های جدید به‌صورت منظم انجام می‌شود. به گفته یکی از مدیران شعبه، در مقایسه با سال‌های گذشته، هماهنگی بهتری میان تأمین‌کنندگان و فروشگاه‌ها برقرار شده و همین امر باعث شده تا حتی در روزهای پرتقاضا نیز خللی در عرضه ایجاد نشود.

از سوی دیگر، خراسانی با اشاره به ادامه‌دار بودن طرح‌های تخفیفی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اعلام کرد که تخفیف‌ها همچنان مانند گذشته برقرار است و کالاها با همان قیمت‌های قبلی عرضه می‌شوند. این موضوع برای بسیاری از خانوارها که در شرایط اقتصادی فعلی به‌دنبال مدیریت هزینه‌های خود هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند تا حدی فشار معیشتی را کاهش دهد.

بررسی برچسب‌های قیمت در فروشگاه‌ها نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، تخفیف‌های دوره‌ای و مناسبتی همچنان اعمال می‌شود و برخی کالاها با قیمت‌های رقابتی‌تری نسبت به بازار عرضه می‌شوند. البته در برخی اقلام خاص، تفاوت قیمت میان برندها و فروشگاه‌ها همچنان به چشم می‌خورد که نیازمند دقت بیشتر خریداران در انتخاب است.

در خصوص اجرای طرح کالابرگ نیز مشاهدات میدانی حاکی از آن است که این طرح در اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال اجراست و مشتریان می‌توانند با استفاده از اعتبار تخصیص‌یافته، کالاهای مشخصی را خریداری کنند. برخی از مراجعه‌کنندگان از سهولت استفاده از این طرح ابراز رضایت کردند، هرچند عده‌ای نیز به محدود بودن برخی اقلام مشمول اشاره داشتند.

در بخش دیگری از این گزارش، به ساعات کاری فروشگاه‌ها پرداخته شد. طبق اعلام رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این فروشگاه‌ها به‌طور معمول از ساعت ۹ صبح تا ۸ شب فعالیت دارند، اما بسته به شرایط هر منطقه، ممکن است زمان تعطیلی یا آغاز به کار تا حدود یک ساعت تغییر کند. این انعطاف‌پذیری باعث شده تا فروشگاه‌ها بتوانند خدمات بهتری متناسب با نیاز مشتریان ارائه دهند.

در مجموع، آنچه از بررسی‌های میدانی برمی‌آید، حاکی از ثبات نسبی در وضعیت عرضه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور در روزهای ابتدایی سال است. موجودی مناسب کالاها، ادامه طرح‌های تخفیفی و اجرای همزمان طرح کالابرگ، از جمله عواملی هستند که به آرامش بازار و رضایت نسبی مصرف‌کنندگان کمک کرده‌اند. با این حال، تداوم این شرایط در ماه‌های آینده، مستلزم مدیریت دقیق زنجیره تأمین و نظارت مستمر بر بازار خواهد بود.