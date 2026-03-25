به گزارش خبرنگار مهر، حمله دشمن آمریکایی-صهیونی در نهم اسفند 1404 در کنار به شهادت رساندن کودکان و مردم غیرنظامی، آسیب‌های جدی اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به کشور تحمیل کرده است. سکوت مجامع بین‌المللی فعال در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی در این خصوص توجیه‌ناپذیر است.

کامران پورمقدم، سخنگوی سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه تجاوز وحشیانه دشمن آمریکایی-صهیونی علاوه‌بر آسیب‌های جانی و مالی، آسیب‌های زیست‌محیطی را نیز به دنبال داشته است به خبرنگار مهر، گفت: ابعاد دیگر این تجاوز که شاید از آن غافل باشیم، خسارت‌های جدی است که به منابع طبیعی کشور در حال وارد شدن است.

وی افزود: این جنگ، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر رویشگاه‌های جنگلی و مراتع داشته و انفجارها در برخی مناطق، باعث حریق، آتش‌سوزی و از بین رفتن پوشش فیزیکی این مناطق شده است.

وی درباره میزان خسارات وارد شده، اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط جنگی نمی‌توان ارزیابی کاملی از میزان آسیب‌های فیزیکی در این مناطق داشت اما آنچه مسلم است رویشگاه‌های جنگلی و مرتعی کشور دچار آسیب‌های زیادی شده‌اند.

سخنگوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: از ابعاد دیگر، موضوع آسیب‌های بلندمدت این جنگ تحمیلی است که تاثیرات آن در اکوسیستم تا مدت‌ها باقی خواهد ماند.

این مسئول دولتی با اشاره به آلودگی ایجاد شده بر فضای اکوسیستم، یادآور شد: انفجارها حامی فلزات سنگین و عناصر نیتروژن، گوگرد و پلاستیک بوده که بسیار آلاینده برای محیط‌زیست محسوب می‌شود. آلودگی سیستمی این عناصر بر PH خاک تاثیر گذاشته و خصوصیات شیمیایی خاک را تغییر داده و میکروارگانیسم‌های را از بین می‌برد.

پورمقدم اضافه کرد: اکسیدنیتروژن و اکسیدگوگرد بر ژنتیک گیاهان تاثیر گذاشته و باعث تغییرات ژنتیکی در پوشش‌های گیاهی می‌شود.

وی با اشاره به تضعیف تنوع زیستی، تصریح کرد: این تغییرات ژنتیکی موجب تضعیف فتوسنتز در گیاهان شده و در ادامه آسیب جدی بر توده‌های جنگلی و مرتعی وارد می‌کند. در نتیجه، تنوع زیستی را از بین برده و یا آن را بسیار ضعیف می‌کند.

پورمقدم با بیان این که تغییرات ژنتیکی و تضعیف مقاومت گیاهان در نهایت آنها را دچار آفت و خشکی می‌کند، عنوان کرد: اثرات آلودگی هوا و خاک به دلیل جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی بر پوشش‌های گیاهی کشور در آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد.

ایجاد ناامنی برای حیات وحش

سخنگوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه سخنان خود به ایجاد ناامنی برای حیات وحش اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از پیامدهای این تجاوز در اکوسیستم کشور، ایجاد ناامنی و جابجایی وحوش در عرصه‌های طبیعی است. این جابجایی تامین غذا را برای این گونه‌های حیوانی با چالش روبه‌رو می‌کند.

این مسئول دولتی با تأکید بر ورود مجامع بین‌المللی به موضوع، اظهار کرد: صندوق حمایت از محیط‌زیست سازمان ملل، کنوانسیون‌های تنوع زیستی باید به مسئله اثرات مخرب این تجاوز ورود کرده و هشدار بدهند.

وی تاکید کرد: به طور قطع آسیب پوشش‌های گیاهی روی ذخیره کربن در خاک نیز تاثیر گذاشته و تغییرات اقلیمی را دامن می‌زند. بنابراین، کنوانسیون‌ها و مجامع فعال در خصوص مقابله با بیابان‌زایی باید به موضوع ورود کرده و جنگ تحمیلی به ایران را محکوم و با متجاوزان برخورد کنند.

تهدید جنگل‌های حرا

سخنگوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به آماده‌باش کامل یگان حفاظت این سازمان، ادامه داد: آنها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا آسیب‌های این بخش را به حداقل برسانند.

پورمقدم با اشاره به حملات دشمن در مناطق جنوبی کشور، گفت: حملات متعدد دشمن به مناطق مختلف کشور به ویژه در بخش‌های جنوبی کشور جنگل‌های حرای حاشیه خلیج فارس در استان‌های هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان را تهدید می‌کند. تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی به خط ساحلی ایران به ویژه میناب، رویشگاه‌های منحصربه‌فرد جنگل مانگرو را به شدت دچار آسیب کرده است.

وی افزود: این حملات رویشگاه‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده و آلودگی در مناطق اکوسیستم جنگلی، باعث نامساعد شدن این رویشگاه‌ها برای درختان مانگرو شده است.

این مسئول دولتی تصریح کرد: جنگ در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به منابع طبیعی به ویژه جنگل و مراتع آسیب وارد کرده که باید از سوی مجامع بین‌المللی محکوم شود.

سخنگوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان تاکید کرد: پس از جنگ آسیب‌های وارد شده به منابع طبیعی و محیط زیست ارزیابی شده و مستندسازی خواهد شد و کشور متجاوز و کشورهای شریک در این تجاوز باید غرامت آن را بپردازد.