برآورد تولید ۹.۲ میلیون تن علوفه در مراتع کشور

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسینپور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: با توجه به بارشهای رخ داده در پهنههایی از کشور، امسال شاهد افزایش تولید حدود ۲ میلیون تن علوفه در سطح مراتع نسبت به سال گذشته و رسیدن به میزان تولید ۹.۲ میلیون تن در سطح مراتع کشور هستیم.
وی در تشریح وضعیت مراتع در سال جاری اظهار کرد: با وجود آن که میانگین بارشهای کشور در سال جاری نسبت به شرایط نرمال افزایش نشان میدهد، اما بررسی وضعیت بارش در استانهای مختلف، حاکی از کاهش دریافت سهم نزولات آسمانی در ۱۶ استان کشور از جمله پایتخت است و بر این اساس، افزایش پوشش گیاهی و تولید مراتع در برخی استانها نظیر استانهای جنوبی و غربی افزایش و در مناطقی از کشور مانند استانهای مرکزی و شمالی نسبت به وضعیت نرمال، روندی کاهشی داشته است.
وی درباره ارزش اقتصادی علوفه تولیدی مراتع نیز تصریح کرد: با توجه به نرخ رسمی قیمت علوفه در سال جاری به مبلغ ۳۳۲ هزار و ۵۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم، ارزش اقتصادی علوفه تولیدی مراتع در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
حسینپور با تاکید بر مدیریت پایدار مراتع متناسب با وضعیت کنونی اضافه کرد: به منظور بهرهبرداری مطلوب از تولیدات مرتعی و جلوگیری از ورود هرگونه آسیب به زیستبومهای مرتعی و حفظ ذخایر ارزشمند گیاهی کشور، ضروری است ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها، ظرفیت طرحها و پروانههای بهرهبرداری از مراتع را متناسب با وضعیت موجود بهروز رسانی کنند.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: لازم است با بهرهبرداری درست از ظرفیتهای مذکور به منظور مدیریت پیشگیری از آتشسوزی در مراتع بهرهگیری شود.
نظر شما