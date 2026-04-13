به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین‌پور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: تهیه و بازنگری طرح‌های مرتعداری با تحقق هدف در سطح بیش از دو میلیون هکتار، احیای رویشگاه‌های گیاهان دارویی در سطح بیش از ۵۰ هزار هکتار، انجام رقومی‌سازی اطلاعات مراتع کشور در سطح ۱۰ هزار هکتار سامان عرفی مراتع و همچنین ساماندهی بهره‌برداران و مدیریت چرای دام در سطح مراتع از جمله اقدامات شاخص در حوزه مدیریت پایدار مراتع طی یکسال گذشته هستند.

وی اظهار کرد: تهیه و اجرای طرح‌های مرتعداری تلفیقی الگویی (هر شهرستان یک طرح) و همچنین تعیین پایلوت‌های طرح‌های مرتعداری اقتصادی با تلفیق با شرح خدمات کسب و کار برای فعال‌سازی سایر کارکردها و قابلیت‌های اقتصادی مراتع از جمله فعالیت‌های ویژه پایه‌گذاری شده است که در سال ۱۴۰۵ تداوم و استمرار خواهد داشت.

حسین‌پور ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ با توجه به شرایط کشور، سیاستگذاری لازم در حوزه‌های پنجگانه، ساماندهی بهره‌برداران و مدیریت چرای دام، توسعه طرح‌های مرتعداری، اصلاح و احیای مراتع، گیاهان دارویی و صنعتی و همچنین برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی مراتع در حال انجام است.

وی اتمام و تجدید ممیزی مراتع و ساماندهی جمعیت بهره‌برداران از مراتع، مدیریت چرای دام، کنترل پروانه‌ها و رعایت زمان ورود و خروج دام، توسعه طرح‌های مرتعداری با اولویت طرح‌های تلفیقی و چند منظوره در راستای فعال‌سازی سایر کارکردها و قابلیت‌های اقتصادی مراتع، شتاب‌بخشی به روند اصلاح و احیای مراتع با هدایت منابع اعتباری مختلف، تقویت نظارت بر اجرای تعهدات مجریان طرح‌های مرتعداری را از اهم برنامه‌های اولویت‌دار براساس رویکردها و سیاست‌های دفتر امور مراتع در سال ۱۴۰۵ نام برد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: حفظ و احیای رویشگاه‌های گیاهان دارویی و صنعتی و تقویت نظارت بر انجام تعهدات احیایی بهره‌برداران، تامین و تولید نهاده‌های مرتعی از طریق احاله مدیریت ایستگاه‌های تولید بذر مرتعی و توسعه محاوط بذرگیری در سطح مراتع و رقومی‌سازی سامان‌های عرفی مراتع و تکمیل اطلاعات مرتعداران در سامانه سمطا از دیگر رویکردها و سیاست‌های این دفتر است.

وی تاکید کرد: سایر اقدامات مرتبط با مدیریت مراتع بر اساس برنامه‌های مصوب سال جاری با مشارکت بهره‌برداران اجرا خواهد شد.