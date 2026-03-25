سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش باران و رگبار و رعد و برق طی ۲۴ ساعت اخیر در اقصی نقاط استان سمنان بیان کرد: شدت بارش ها در برخی مناطق مرتفع و همچنین شرق استان سمنان بسیار زیاد بوده است.

وی با بیان اینکه مجن با ۱۹ میلیمتر، تاش با ۱۵ و و خورزان با ۱۴ میلیمتر بیشترین میزان بارش ها را در استان سمنان به خود اختصاص داده اند، افزود: در سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر ۱.۸ میلیمتر، شاهرود ۴.۴ و دامغان ۴.۳ میلیمتر بارش ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در این بازه زمانی در گرمسار ۵.۸ میلیمتر بارش ثبت شده است، گفت: در بیارجمند چهار میلیمتر، میامی ۴.۸ میلیمتر، شهمیرزاد ۶.۶ میلیمتر، ایوانکی ۰.۲ میلیمتر، رضوان ۴.۵ میلیمتر و مهدیشهر ۹.۳ میلیمتر بارش ثبت شده است.

مصطفوی با بیان اینکه بارش ها سبب لغزندگی جاده ها و آب گرفتگی معابر شهری و البته خوشحالی مردم شده است، بیان کرد: در فولاد محله ۹ میلیمتر، در سرخه ۵.۵ میلیمتر، امیریه ۵.۳ میلیمتر، احمد آباد ۱.۵ میلیمتر، نردین هشت میلیمتر، دیباج ۸.۸ میلیمتر و فرومد ۳.۵ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.

وی افزود: در بسطام ۸.۴ میلیمتر، کلاته خیج۵.۸، کوهان ۷.۵، افتر ۵.۷ میلیمتر، ایج ۹.۳ میلیمتر، مهماندوست ۱۳.۳ میلیمتر، قوضه ۱۱ میلیمتر، چهار طاق هفت میلیمتر، ابرسج ۱۳ میلیمتر، ده خیر ۱۰ و طزره ۱۱ میلیمتر، دیزج هشت، جودانه ۱۰ میلیمتر و عباس آباد ۶.۵ میلیمتر بارش ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: در کلاته رودبار ۸.۵ میلیمتر، آستانه ۶.۵ میلیمتر، ده ملا دو میلیمتر، استربند چهار میلیمتر، دستجرد ۳.۸ میلیمتر، ملاده ۲.۹ میلیمتر، قلعه آباد هفت و رضا آباد پنج میلیمتر، لاسجرد ۴.۵ میلیمتر، زمان آباد ۴.۳ میلیمتر و طرود ۱.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.