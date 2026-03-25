مقیمی: نظارت بر بازار تا پایان تعطیلات نوروز ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن تبریک سال نو و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، خوشبختانه هیچ‌گونه کمبودی در زمینه کالاهای اساسی برای شهروندان و مسافران نوروزی در سطح شهرستان وجود ندارد.

وی با اشاره به توزیع اقلام تنظیم بازاری افزود: گوشت، مرغ و سایر کالاهای راهبردی با قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار در حال توزیع و فروش است و اقلام مورد نیاز به میزان کافی در انبارهای شهرستان ذخیره شده است.

فرماندار شفت با اشاره به شرایط حساس کنونی و تجاوزات دشمنان ایران عزیزمان، تصریح کرد: در این نبرد ترکیبی که بیش از ۲۰ روز از آغاز آن می‌گذرد، خوشبختانه تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان به صورت شبانه‌روزی پای کار بوده‌اند و تمهیدات لازم برای مقابله با بحران‌های احتمالی از پیش اندیشیده شده است.

مقیمی ضمن تقدیر از تلاش‌های جهادی دستگاه‌های خدمات‌رسان شهرستان که همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند، خاطرنشان کرد: ایثار و حضور میدانی این عزیزان در ایام تعطیلات، ضامن آرامش و رفاه خانواده‌ها در شهرستان شفت است.

تقدیر از نقش نیروی انتظامی در مدیریت ترافیک

رئیس شورای تأمین شهرستان شفت در ادامه با تجلیل از نقش نیروی انتظامی، نظامی و پلیس راهور، گفت: از زحمات مخلصانه نیروهای انتظامی و پلیس راهور در راستای برقراری نظم، امنیت و به‌ویژه مدیریت ترافیک و رفع گره‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی شهرستان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

وی بر تداوم بازرسی‌ها تأکید کرد و افزود: رصد و پایش مستمر بازار و نانوایی‌ها از نظر کیفیت پخت، ساعات فعالیت و رعایت ضوابط بهداشتی تا پایان تعطیلات با جدیت ادامه دارد و دستگاه‌های ذیربط مکلف هستند با هرگونه تخلف، کم‌فروشی یا تعطیلی خودسرانه طبق قانون و بدون اغماض برخورد کنند.

فرماندار شفت در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما رضایتمندی مردم و میهمانان نوروزی است و هیچ قصوری در ارائه خدمات عمومی پذیرفته نیست.