فدراسیون فوتبال ایران در چه صورتی می تواند از آمریکا غرامت بگیرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و یکی از کشورهای میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ چند روز پیش با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود به نام تروث سوشال مدیا به طور علنی اعضای تیم ملی فوتبال ایران را تهدید و اعلام کرد که جان آنها با حضور در آمریکا به خطر خواهد افتاد.

پس از این اتفاق، مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال جلساتی را برگزار کردند و حتی احمد دنیامالی (وزیر ورزش و جوانان) در یک صحبت ویدئویی اعلام کرد که ایران از حضور در جام جهانی صرف نظر خواهد کرد با این حال هنوز حضور یا عدم حضور ایران در این رویداد جهانی قطعی نشده و مسئولان ذی ربط به تصمیم نهایی نرسیده اند.

هومن هدایتی کارشناس حقوقی ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اظهارات وقیحانه ترامپ اظهار داشت: درواقع میزبان و میزبانی در یک تورنمنت ورزشی، یک برتری برای میزبان نسبت به سایر شرکت کنندگان فراهم نمی کند و در واقع میزبان برتری نسبت به سایر شرکت کنندگان ندارد و تنها وظیفه میزبان. برگزاری یک رویداد و حفظ امنیت و انضباط آن رویداد و تیم های حاضر در آن است.

او ادامه داد: رئیس جمهور آمریکا وظیفه ذاتی کشورش که حفظ امنیت بازیکنان و رویداد است را تبدیل به یک تهدید می کند و این اولین باری است که در طول یک تاریخ که می شنوم یک میزبان، میهمان خودش را تهدید جانی می کند آن هم در یک رویدادی که وظیفه آن میزبانی کردن است و این مسئله جای تعجب و وحشت دارد و من از فدراسیون فوتبال ایران درخواست دارم که طی یک مکاتبه با انعکاس و استناد به توییت رسمی رئیس جمهور آمریکا و با پیوست کردن آن توییت، به مبادی فیفا از این نهاد بخواهد که ترامپ را به دادن تضامین لازم برای حفظ امنیت کل رویداد و کل مسابقات الزام کند.

کارشناس حقوقی تصریح کرد: این توییت نشانه آن است که کشور میزبان هیچ تضمینی بابت جان انسان ها قائل نیست و این موضوع کل رویداد را تهدید می کند. آن روز همه ما پیش بینی می کردیم که یک جایزه صلح ساختگی که اینفانتینو (رئیس فیفا) به ترامپ اهدا کرد چنین اتفاقی برای تیم کشورمان به وجود بیاید و ترامپ از آن سواستفاده و پای خود را گلیمش درازتر کند و بخواهد در هر مسئله‌ ای دخالت کند.

هدایتی در پاسخ به این سوال که شکایت احتمالی ایران چه پیامدهایی در پی خواهد داشت، گفت: از نظر مقررات عمومی و نه مقررات فوتبال، هرگونه تهدید می تواند تهدید کننده را به غرامت وادار کند و مجبور به جبران غرامت کند. در واقع این تهدید فرصت را به مبادی حقوقی می دهد که از مبادی عمومی یا کمیته های رسمی فیفا تقاضای برآورد غرامت نسبت به این موضوع کند و می تواند جبران خسارات مالی و معنوی شود.

او در پایان خاطرنشان نشان کرد: همه این موارد بسته به آن دارد که تیم حقوقی بتواند موضوع را رسیدگی کند اما این یک حق برای تهدید شونده است.