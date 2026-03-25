به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی در جریان بازدید از سازمان هلال احمر و قدردانی از اقدامات اعضای آن در طول تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، در جمع خبرنگاران به طرح ادعای پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به ایران، واکنش نشان داد و گفت: دشمنان آرزوهایی که با حمله به آن دست نیافتند برای خود لیست کرده‌اند. این‌ها گمانه‌زنی رسانه‌ای و از دروغ‌های ترامپ است؛ خیلی به آن‌ها توجه نکنید.

وی همچنین یادآور شد: اتفاقاتی که در جریان جنگ رخ داده و مسبوق به سابقه در جنگ ۱۲ روزه و دوران دفاع مقدس هم بوده، همه محاسبات دشمن را به هم زده است.

حضرتی ادامه داد: دشمن با محاسبات نادرست خود حمله‌ای آغاز کرد و به دنبال ایجاد رعب و وحشت در ایران بود. دشمن فکر می‌کرد اگر فرماندهان و عزیزان ما را شهید کند ملت ما روحیه خود را از دست می‌دهد. آنان فرماندهانی بسیار مجرب و از ذخایر کشور ما بودند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: دشمن فکر کرد اگر قوی‌ترین شخصیت تاریخی این کشور که رهبر بزرگوار ما بود را شهید کند نخ تسبیح کشور از هم می‌پاشد. دشمن فکر کرد اگر مدرسه میناب را بزند و دانش‌آموزان را شهید کند چنان رعبی ایجاد می‌شود که پرچم تسلیم بالا می‌رود اما خون شهدای بزرگوار و روحیه عاشورایی ملت، این نقشه‌ها را ناکام گذاشت و موجب انسجام و وحدت جوانان شد.

وی تصریح کرد: جوانانی که در دی‌ماه در صف معترضان بودند امروز آمده‌اند که کمک کنند و آموزش ببینند و در ایست‌های بازرسی کمک کنند. نسل جدید آماده است تا از کشور دفاع و در برابر هر تهدیدی ایستادگی کند.