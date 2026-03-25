تداوم عملیات حزب الله علیه اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب‌الله چندین عملیات پهپادی و موشکی را علیه تجمعات نیروهای اسرائیلی در نقاط مختلف جنوب لبنان انجام داد.

حزب‌الله اعلام کرد که در سلسله عملیات امروز، چندین تجمع نیروهای اسرائیلی را در مناطق مختلف جنوب لبنان هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌های جداگانه، این گروه از حمله پهپادی به تجمع نظامیان اسرائیلی در «القوزح» برای هفتمین بار و همچنین حمله مشابه به تجمع نیروهای اشغالگر در «علما الشعب» خبر داد.

حزب الله در عملیات دیگری یک تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک دبل و نیز محل استقرار آنها در حد فاصل بین «بیت‌لیف» و «القوزح» را مورد حمله موشکی قرار داد.

در داخل اراضی اشغالی نیز، منابع رسانه‌ای گزارش دادند که آژیرهای هشدار در شهرک صهیونیست‌نشین «کریات‌شمونه» پس از شلیک یک رگبار موشکی از سمت لبنان به صدا درآمده است.