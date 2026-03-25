به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی عصر چهارشنبه در دیدار نوروزی با مدیرکل و جمعی از مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، ضمن تبریک فرارسیدن بهار طبیعت و تسلیت ایام شهادت امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام شهید سال‌ها با بینشی الهی و دلی سرشار از عشق به مردم، مسیر عزت و سربلندی ملت ایران را روشن ساختند. شهادت این عالم ربانی نه پایان راه، بلکه آغازی دیگر برای استمرار انقلاب و بیداری ملت‌هاست.

وی با اشاره به مجاهدت‌ها و ایستادگی ملت ایران طی دهه‌های گذشته افزود: ملت بزرگ ایران در طول سال‌های اخیر با صبر، استقامت و روحیه همبستگی، از مراحل حساس بسیاری عبور کرده و همواره نشان داده‌اند که در صحنه‌های مختلف اجتماعی و ملی حضوری مسئولانه و آگاهانه دارند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز به معنای افزایش تاب‌آوری و قدرت ایستادگی اقتصاد کشور در برابر فشارهای بیرونی است، تصریح کرد: صرف تمرکز بر شاخص‌های متعارف رشد اقتصادی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد و لازم است سیاست‌گذاری‌ها به سمت تحکیم بنیان‌های تولید، تقویت خوداتکایی و افزایش پایداری ساختارهای اقتصادی هدایت شود.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به حضور پرشور مردم گیلان در اجتماعات پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: جلوه‌های وحدت و همبستگی ملی که در شعار سال مورد تأکید قرار گرفته، به‌روشنی در حضورهای خودجوش و حماسی مردم گیلان نمایان شد. دشمنان گمان می‌کردند با شهادت فرماندهان و رهبران انقلاب می‌توانند بذر تفرقه را در جامعه بکارند، اما بصیرت ملت ایران این توطئه را خنثی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان خدمت در نظام اسلامی را نعمتی بزرگ دانست و گفت: فرصت خدمت‌گزاری به مردم، به‌ویژه خانواده‌های نیازمند و اقشار آسیب‌پذیر، توفیقی الهی است و باید با اخلاص، تعهد و روحیه جهادی از این فرصت برای رفع مشکلات مردم بهره گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان استان گیلان خاطرنشان کرد: این استان به واسطه برخورداری از منابع طبیعی، ظرفیت‌های انسانی و موقعیت جغرافیایی مناسب، می‌تواند در مسیر توسعه و پیشرفت گام‌های مؤثری بردارد که این امر نیازمند همفکری، همدلی و تلاش مشترک مسئولان و نهادهای مختلف است.

آیت‌الله فلاحتی همچنین با قدردانی از خدمات مجموعه کمیته امداد امام خمینی(ره) در حمایت از خانواده‌های نیازمند تصریح کرد: کمیته امداد از نهادهای ارزشمند و اثرگذار در عرصه خدمت‌رسانی به محرومان است و فعالیت‌های این مجموعه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار نقش مهمی ایفا می‌کند.

توانمندسازی مددجویان در اولویت است

«سید مصطفی جلالی پور» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان با اشاره به رویکرد توانمندسازی در خدمات این نهاد گفت: تلاش مجموعه بر آن است که در کنار حمایت‌های معیشتی، با اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، آموزش‌های مهارتی و برنامه‌های فرهنگی، زمینه خودکفایی و استقلال اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این نهاد، از همراهی مردم نیکوکار، خیران و دستگاه‌های اجرایی استان در پیشبرد برنامه‌های حمایتی قدردانی کرد و گفت: بدون مشارکت و همدلی مردم خیراندیش و همکاری مسئولان، بسیاری از اقدامات حمایتی و خدمت‌رسانی به جامعه هدف امکان‌پذیر نخواهد بود.

در ابتدای این دیدار، بیعت‌نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان با سومین رهبر انقلاب اسلامی قرائت شد.