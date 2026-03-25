آماده باش ۳ تیم هلال احمر ایلام در پی هشدار قرمز هواشناسی

سجاد نظریان زاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به هشدار قرمز هواشناسی مبنی بر بارش های شدید ، سه تیم عملیاتی از جمعیت هلال احمر در آماده باش ۱۰۰ درصدی است‌

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام افزود : باتوجه اهمیت امدادرسانی لحظه ای در حوادث هم اکنون ۲ تیم از جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام و یک تیم از پایگاه امداد ونجات جاده ای شهید امیدی در حالت آماده باش هستند.

وی گفت : باتوجه به نیاز دور کردن مردم از ارتفاعات و جلوگیری اسکان در مناطق در معرض خطر هم‌ اکنون ۲ تیم عملیاتی در حال هشدار و کمک به جابجایی مردم از نقاط حادثه خیز است.

نظریان زاد تصریح کرد: از کلیه طبیعت دوستان خواستاریم که سریعا مناطق حادثه را ترک نمایند که شاهد حادثه ناگواری برای هیچ یک از هم استانی های عزیز نباشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام در پایان افزود :ندای امداد ۱۱۲ جمعیت هلال احمر بصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی در سوانح و حوادث است‌.