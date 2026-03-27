بالاترین میانگین زخمی ها را پس از دو روز اول جنگ داشته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین ، وزارت بهداشت کابینه اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که ۲۹۹ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان بستری شدهاند که بالاترین افزایش روزانه در تعداد مجروحان از دو روز اول جنگ را نشان میدهد.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که تعداد کل مجروحان بستری شده در بیمارستانها از آغاز جنگ علیه ایران و لبنان به ۵۷۷۲ نفر رسیده است.
این وزارتخانه افزود که تعداد کل مجروحان بستری شده در بیمارستانهای اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۸۱ هزار و ۱۸۴ نفر رسیده است.
این تعداد مجروح گزارش شده در بحبوحه حملات مداوم ایران به سرزمینهای اشغالی فلسطین در پاسخ به تجاوز آشکار رژیم اسرائیل و آمریکا که از ۲۸ فوریه آغاز شد، رخ میدهد.
همزمان، مقاومت اسلامی در لبنان همچنان به تجاوز گسترده اسرائیل علیه این کشور که در ساعات اولیه ۲ مارس از سر گرفته شد، پاسخ میدهد.
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