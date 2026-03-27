فرانسه سطح نمایندگی دیپلماتیک فلسطین را به سفارت ارتقا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، هاله ابو حصیره، چهارشنبه هفته جاری، استوارنامه خود را به عنوان رئیس هیئت نمایندگی و سفیر فلسطین در فرانسه به رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه تقدیم کرد و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اقدامی تاریخی که نشان دهنده توسعه روابط فرانسه و فلسطین است، آن را پذیرفت.

براساس این گزارش، این پروتکل‌ها تأیید می‌کنند که هیئت نمایندگی فلسطین در پاریس، واقع در حوزه ۱۵، به یک سفارتخانه تمام عیار تبدیل شده است.

هاله ابو حصیره، ۵۰ ساله، اهل غزه و فارغ التحصیل مدرسه ملی مدیریت، به روزنامه فرانسوی "لوموند" گفت: «این یک لحظه تاریخی است و من به مردمم که بهای سنگینی پرداخته‌اند، افتخار می‌کنم. این گام نشان دهنده به رسمیت شناختن حقوق و فداکاری‌های آنهاست.»

سفیر فلسطین همچنین تصمیم فرانسه را در شرایط فعلی حتی مهم‌تر دانست و گفت : «این پیامی است که تعهد فرانسه به سنت دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی را تأیید می‌کند که باید پایه و اساس همه باشد.»

با ارتقاء نمایندگی فلسطین، انتظار می‌رود کارکنان دیپلماتیک از امتیازات مندرج در کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین ۱۹۶۱، که تعاملات بین کشورها را تنظیم می‌کند، بهره‌مند شوند.

شایان ذکر است که فرانسه ارتقاء نمایندگی خود در تشکیلات خودگردان فلسطین را اعلام نکرده است.

وظایف دیپلماتیک فرانسه از طریق کنسولگری عمومی فرانسه در غرب قدس شرقی که در سال ۱۹۳۲ تأسیس شد، انجام می‌شود که خدمات کنسولی را به شهروندان "اسرائیلی" ارائه می‌دهد و همچنین به عنوان کنسولگری برای مؤسسات فلسطینی در رام‌الله، در کرانه باختری، عمل می‌کند.

تأسیس سفارت فرانسه در رام‌الله می‌توانست اعتراضات شدید اسرائیل را برانگیزد و مستلزم جابجایی دیپلمات‌ها از اورشلیم به رام‌الله باشد، چیزی که پاریس با توجه به موضع اسرائیل در مورد اورشلیم از آن اجتناب می‌کند.