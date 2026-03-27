فرانسه: ما در جنگ با ایران مشارکت نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، «کاترین وترن»، وزیر نیروهای مسلح فرانسه، روز جمعه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آناتولی، موضع کشورش را در قبال تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را تبیین کرد.

وی قاطعانه اظهار داشت: «این جنگ ما نیست و ما به آن نپیوستیم.»

وترن با بیان اینکه هدف فرانسه «تسهیل مسیر دیپلماتیک و رویکرد دفاعی» است، بر لزوم دفاع از منافع فرانسه تأکید کرد و راهبرد پاریس را «افزایش تماس‌ها» عنوان نمود.

این مقام فرانسوی همچنین به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: «وقتی صبح و ظهر و شب از تنگه هرمز صحبت می‌کنیم به این دلیل است که ۲۰ درصد از تردد دریایی جهانی در این تنگه انجام می‌شود.»

وی افزود که پیامدهای احتمالی بسته شدن این آبراه، نه تنها کشورهای غربی، بلکه ژاپن و هند را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و از این رو، یافتن راه‌حلی برای این وضعیت برای بسیاری از کشورها حیاتی است.

لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر رسماً اعلام کرده بود که تنگه هرمز مسدود نشده و رفت‌وآمد دریایی در این آبراه ادامه دارد. بر اساس موضع اعلامی ایران، هرگونه محدودیت صرفاً متوجه شناورهای متعلق به طرف‌های متجاوز خواهد بود و کشتی‌های سایر کشورها در صورت رعایت ضوابط ایمنی و انجام هماهنگی‌های لازم، از عبور امن برخوردار خواهند بود.