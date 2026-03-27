گزارش رویترز از تصمیم جدید وزارت ورزش/ فوتبال ایران در جام جهانی نیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز در گزارشی به تصمیم جدید وزارت ورزش و جوانان ایران درباره ممنوعیت سفر تیم‌های ورزشی به برخی کشورها واکنش نشان داد.

این خبرگزاری با اشاره به بیانیه اخیر وزارت ورزش که عنوان شده است: سفر تمام تیم‌ها و هیئت‌های ورزشی ملی به کشورهایی که تهران آنها را «متخاصم» می‌داند، تا اطلاع ممنوع است درباره تاثیر این موضوع روی برگزاری بازی های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ گزارش نوشت.

در گزارش رویترز آمده است با توجه به اینکه آمریکا از سوی ایران به عنوان کشور دشمن طبقه‌بندی می‌شود و یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ نیز ایالات متحده است، این تصمیم می‌تواند حضور تیم ملی ایران در این مسابقات را عملاً «غیرممکن» کند. جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود.

این گزارش همچنین به قرعه‌کشی جام جهانی اشاره کرده و نوشته ایران در گروه G در کنار مصر، نیوزیلند و بلژیک قرار گرفته است. موضوعی که در صورت اجرای این تصمیم، می‌تواند برنامه حضور ایران در این مسابقات را با چالش جدی مواجه کند.

در بخش پایانی گزارش نیز آمده است که مقامات ایرانی از فدراسیون‌های ورزشی خواسته‌اند در صورتی که مسابقات در کشورهای مشمول این ممنوعیت برگزار می‌شود، با نهادهای ورزشی بین‌المللی مذاکره کنند تا محل برگزاری مسابقات به کشور یا مکان بی‌طرف منتقل شود.