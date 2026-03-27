  1. استانها
  2. کردستان
۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

امدادرسانی هلال‌احمر کردستان به ۱۱ مصدوم حادثه رانندگی

امدادرسانی هلال‌احمر کردستان به ۱۱ مصدوم حادثه رانندگی

سنندج - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان از وقوع سانحه رانندگی میان دو خودروی سواری در محور سنندج به دیواندره خبر داد و گفت: در این حادثه ۱۱ نفر مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.

پیام جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برخورد دو دستگاه خودروی سواری سمند و پیکان در کیلومتر ۳۴ محور سنندج به دیواندره، یازده نفر دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی واکنش سریع به همراه تیم امدادی پایگاه باقرآباد به محل اعزام شده و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

جلالی ادامه داد: در جریان این حادثه، یک نفر از مصدومان توسط نیروهای هلال‌احمر رهاسازی شد و دو نفر دیگر نیز توسط نجاتگران به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده‌ای و احتمال لغزندگی مسیر، با احتیاط بیشتری در این محور تردد کنند.

کد مطلب 6784489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها