پیام جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برخورد دو دستگاه خودروی سواری سمند و پیکان در کیلومتر ۳۴ محور سنندج به دیواندره، یازده نفر دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی واکنش سریع به همراه تیم امدادی پایگاه باقرآباد به محل اعزام شده و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

جلالی ادامه داد: در جریان این حادثه، یک نفر از مصدومان توسط نیروهای هلال‌احمر رهاسازی شد و دو نفر دیگر نیز توسط نجاتگران به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده‌ای و احتمال لغزندگی مسیر، با احتیاط بیشتری در این محور تردد کنند.