فنلاند: شاهد یک رکود جهانی خودساخته هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر استاب» رئیس‌جمهوری فنلاند در مصاحبه با نشریه پولیتیکو با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: ما با یک رکود جهانی خودساخته مواجه هستیم.

وی با انتقاد از آمریکا به خاطر نقض قوانین بین الملل با حمله به ایران، گفت: این وضعیت نشان می دهد که وقتی خارج از چارچوب‌های قانونی و هنجارهای بین المللی رفتار کنیم چه اتفاقی می افتد.

استاب خاطرنشان کرد: شاهد مرگ نهادها و قوانین بین المللی هستیم دقیقا زمانی که ما بیش از همیشه به آنها نیاز داریم.

وی با اشاره به نگاه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مسائل بین الملل از زاویه معامله گری، گفت: در دیپلماسی، منافع دوجانبه مطرح است و دیپلماسی یک معامله نیست.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.