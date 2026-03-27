ابراز نگرانی مقام پارلمانی اسلوونی از تداوم جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، زوران استفانوویچ رهبر حزب رسنیکا در پارلمان اسلوونی به خبرنگاران گفت: به خاطر وضعیت خلیج فارس، اسلوونی با مشکلات شدیدی در حوزه تامین انرژی مواجه شده است.

وی افزود: ما به واردات گاز طبیعی از قطر وابسته هستیم. میزان واردات به پنج درصد کاهش یافته است. ما یکی از سه کشور اروپایی هستیم که ذخایر گاز طبیعی نداریم و این وضعیت به شدت قیمت برق را افزایش خواهد داد.

رهبر حزب رسنیکا از تلاش های ضدروسی اروپا انتقاد کرد و گفت: واقعیت این است که ما باید از روسیه مستقل شویم تا به آمریکا وابسته شویم.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.