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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

ابراز نگرانی مقام پارلمانی اسلوونی از تداوم جنگ علیه ایران

ابراز نگرانی مقام پارلمانی اسلوونی از تداوم جنگ علیه ایران

یک مقام ارشد پارلمانی اسلوونی از وخامت اوضاع این کشور در حوزه انرژی، در صورت تداوم جنگ علیه ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، زوران استفانوویچ رهبر حزب رسنیکا در پارلمان اسلوونی به خبرنگاران گفت: به خاطر وضعیت خلیج فارس، اسلوونی با مشکلات شدیدی در حوزه تامین انرژی مواجه شده است.

وی افزود: ما به واردات گاز طبیعی از قطر وابسته هستیم. میزان واردات به پنج درصد کاهش یافته است. ما یکی از سه کشور اروپایی هستیم که ذخایر گاز طبیعی نداریم و این وضعیت به شدت قیمت برق را افزایش خواهد داد.

رهبر حزب رسنیکا از تلاش های ضدروسی اروپا انتقاد کرد و گفت: واقعیت این است که ما باید از روسیه مستقل شویم تا به آمریکا وابسته شویم.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

کد مطلب 6784475

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