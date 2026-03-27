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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

تاکید انگلیس بر خودداری از ورود به جنگ تحمیلی علیه ایران

تاکید انگلیس بر خودداری از ورود به جنگ تحمیلی علیه ایران

نخست‌وزیر انگلیس تاکید کرد که فشار آمریکا هرگز باعث نخواهد شد این کشور در موضع خود برای وارد نشدن به جنگ تحمیلی علیه ایران تجدیدنظر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کر استارمر نخست وزیر انگلیس در مصاحبه با اسکای نیوز اعلام کرد که هدف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از انتقادات، وادار کردن وی به تغییر موضع در قبال ایران است.

این مقام انگلیسی تاکید کرد ارزش‌ها و اصولی که وی به آن پایبند است قابل تغییر نیستند و اجازه نخواهد داد تا انگلیس به این جنگ ورود کند.

استارمر با رد درخواست های ترامپ تصریح کرد: من براساس منافع ملی انگلیس اقدام می کنم.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

کد مطلب 6784553

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    نظرات

    • دروغ انکلیس IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      2 1
      پاسخ
      انگلیس داره به شدت کمک می‌کنه و داره با کشورهای پاکستان و آذربایجان کار می‌کنه برای ضربه ارتش این کشورها خیلی هماهنگ با انگلیس هستن
    • IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      1 2
      پاسخ
      جناب نخست وزیر کذاب تو غلط کردی انگلیس داره به آمریکا و رونق جنگ کمک میکنه فکر کرده ما خبر نداریم به امید نابودی اسرائیل و انگلیس و آمریکا این مثلث شوم ونکبت بار

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