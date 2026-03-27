تاکید انگلیس بر خودداری از ورود به جنگ تحمیلی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کر استارمر نخست وزیر انگلیس در مصاحبه با اسکای نیوز اعلام کرد که هدف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از انتقادات، وادار کردن وی به تغییر موضع در قبال ایران است.

این مقام انگلیسی تاکید کرد ارزش‌ها و اصولی که وی به آن پایبند است قابل تغییر نیستند و اجازه نخواهد داد تا انگلیس به این جنگ ورود کند.

استارمر با رد درخواست های ترامپ تصریح کرد: من براساس منافع ملی انگلیس اقدام می کنم.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.