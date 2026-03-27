به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل الوندی، صبح جمعه در جریان بازدید از روند توزیع کالاهای اساسی در بیجار با اشاره به اجرای طرح‌های تنظیم بازار در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز اظهار کرد: در راستای تأمین پایدار کالاهای اساسی و کنترل بازار، مقادیر قابل توجهی از اقلام مورد نیاز شهروندان در سطح شهرستان توزیع شده است.

وی افزود: در این طرح، یک و نیم تن خرما، ۸۰ تن انواع برنج، ۶ تن روغن خوراکی، ۳۱ تن سیب و پرتقال، ۲۰ تن شکر در بخش‌های صنف، صنعت و خانوار، ۵ تن سیب‌زمینی و ۵ تن گوشت و مرغ منجمد در سطح شهرستان بیجار عرضه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار با بیان اینکه این اقدامات با هدف ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی انجام شده است، تصریح کرد: روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد تا دسترسی شهروندان به اقلام پرمصرف تسهیل شود.

الوندی در ادامه با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار گفت: از اواسط اسفندماه، گشت‌های مشترک نظارتی با حضور بازرسان جهاد کشاورزی و با همکاری اداره صمت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در سطح شهرستان آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: این گشت‌ها به‌صورت مستمر در واحدهای صنفی، مراکز عرضه مواد غذایی و فروشگاه‌های بزرگ انجام می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تا پایان فروردین‌ماه بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار هدف از این نظارت‌ها را صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از تخلفات، مقابله با احتکار و کم‌فروشی و همچنین اطمینان از عرضه کافی و قیمت‌گذاری صحیح کالاها عنوان کرد.

وی تأکید کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، روند عرضه اقلام تنظیم بازار مطلوب بوده و نظارت‌ها تا تثبیت کامل شرایط بازار ادامه خواهد داشت.