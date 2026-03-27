افزایش ۶۸ درصدی توزیع میوه شب عید در گلستان؛ فعالیت ۷۰ مرکز عرضه

محمدرضا جامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای تأمین میوه شب عید،اظهار کرد: در ایام نوروز، ۵۹ مرکز ثابت و ۱۱ مرکز سیار در سطح استان برای عرضه میوه فعال بوده‌اند و این مراکز همچنان تا ۱۴ فروردین به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه امسال روند توزیع و فروش میوه با رشد قابل توجهی همراه بوده است، افزود: میزان توزیع میوه شب عید در گلستان نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب و تأمین مطلوب نیاز بازار است.

جامی در خصوص قیمت میوه‌های تنظیم بازاری نیز گفت: سیب درختی زرد و قرمز دماوند به قیمت هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار تومان و پرتقال تامسون با قیمت ۵۵ هزار تومان در مراکز عرضه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

مدیر تعاون روستایی گلستان تأکید کرد: هدف از راه‌اندازی این مراکز، تنظیم بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تأمین میوه با کیفیت و قیمت مناسب برای مردم در ایام نوروز است.