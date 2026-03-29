تداوم توزیع میوه تنظیم بازار در گلستان تا ۱۵ فروردین

محمدرضا جامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند عرضه و توزیع میوه تنظیم بازار در استان با هدف تأمین نیاز شهروندان و تنظیم قیمتها تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای دسترسی آسان مردم به این اقلام افزود: در حال حاضر ۱۵ مرکز توزیع در سطح استان فعال هستند و میوههای تنظیم بازار از طریق این مراکز و غرفههای پیشبینیشده در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
جامی با بیان اینکه قیمتها بهصورت مصوب تعیین شده است، اظهار کرد: سیب درختی زرد و قرمز از نوع دماوند به قیمت هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار تومان و پرتقال تامسون نیز به قیمت ۵۵ هزار تومان عرضه میشود.
مدیر تعاون روستایی گلستان تأکید کرد: نظارت مستمر بر روند توزیع و قیمتگذاری انجام میشود تا ضمن حفظ کیفیت، از هرگونه افزایش قیمت یا عرضه خارج از شبکه جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای طرح تنظیم بازار، حمایت از مصرفکنندگان و ایجاد تعادل در بازار میوه در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی است.
