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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

بیش از ۲۴۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده جنگ رمضان در ارومیه ارزیابی شد

بیش از ۲۴۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده جنگ رمضان در ارومیه ارزیابی شد

ارومیه - مدیر بنیاد مسکن ارومیه از ارزیابی دو هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده از جنگ رمضان در این شهرستان خبر داد.

رضا منافی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای تجاوز رژیم‌های غاصب آمریکایی و صهیونی تاکنون واحدهای مسکونی و تجاری بسیاری آسیب دیده اند و از این رو ۲ هزار و ۳۳۶ واحد آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از این تعداد حدود ۴۰ واحد مسکونی از نوع احداثی بوده و ۱۰۰ درصد آن باید تخریب و آوار برداری شود که ۹۰ درصد انجام شده است.

منافی افزود: تمامی واحدهایی که خسارت از نوع شیشه دیده‌اند نیز احصا شده و هم اکنون شیشه‌های حدود یک هزار واحد مسکونی و تجاری در سطح استان بالغ بر ۱۰ هزار مترمربع تعویض و از نو نصب شده است.

وی بیان کرد: مالکین واحدهایی که در زمان حضور این گروه در منزل نبودند می‌توانند به شماره‌تماس‌های ۰۹۳۸۰۹۱۴۹۹۳ و ۰۹۰۵۰۲۴۰۴۶۵ در ساعات ۸ الی ۱۶ اطلاع دهند.

کد مطلب 6784531

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