به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو فناوری، محمدرضا مهدی‌پور برنده طلای پانزدهمین دوره المپیاد دانش آموزی نانو، ۱۴۰۳ و برنده طلای المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در یادداشتی به شرح زیر آورده است:

«حملات کور و ددمنشانه به مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز غیرنظامی، نه تنها نماد ضعف و استیصال مهاجم است، بلکه هدف‌گیری مستقیم اراده و آینده یک ملت است. هر گلوله‌ای که به سوی یک مدرسه شلیک می‌شود، هر تلاشی برای تهدید زیرساخت‌های ما، هدفی جز به عقب راندن چرخ توسعه و پیشرفت ایران ندارد.

این حملات، جنگ علیه آسایش و آینده فرزندان این سرزمین است و هیچ توجیهی را برنمی‌تابد.

ما این شیوه دشمنی را فراموش نخواهیم کرد. این همان تلاشی است که در طول هشت سال دفاع مقدس و پیش از آن نیز وجود داشت؛ تلاشی برای شکستن ایستادگی ما. اما ملت ایران، تاریخ را به یاد دارد.

ما هنوز زخم دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب را بر دل داریم؛ فرزندانی که با عشق به وطن، در کلاس درس نشستند و با مظلومیت تمام، به آسمان پیوستند. خون آن‌ها و تمامی شهدای جنگ، به ما آموخت که صلح و پیشرفت، تنها با قدرت و ایستادگی به دست می‌آید.

از این پس، هر ذره تلاش ما در علم، هر قدم ما در صنعت، و هر واحدی که به زیرساخت کشور اضافه شود، پاسخی محکم به تروریست‌هایی است که آرامش ما را نشانه گرفته‌اند.

ما با هم، اجازه نمی‌دهیم تاریخ تکرار شود. ایران، با علم و غیرت فرزندانش، سرافراز خواهد ماند.