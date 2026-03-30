مجلس شورای اسلامی نقطه امید و حافظ اصول انقلابی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با احسان عظیمی راد، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، ضمن آرزوی موفقیت اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور ما از نظر جریانات و اتفاقات، کشوری سیال محسوب می‌شود، باید در تصمیم‌گیری‌های کلی و اساسی دقت نظر بیشتری صورت پذیرد ، زیرا هر لحظه شرایط خاص یا بحرانی پیش می‌آید که اولویت‌های اجرایی و برنامه‌ریزی‌های پیش‌رو را تغییر می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در همین راستا باید همیشه در دستورات و برنامه‌های کاری خود یک اولویت اصلی را در نظر بگیریم و آن چیزی جز حفظ اصول و اهداف انقلاب اسلامی نیست. امروز که در شرایط جنگی قرار داریم باید افراد و نیروهای انقلابی بر اصول انقلابی ایستادگی کنند و نگذارند با مصلحت اندیشی این اصول زیر پا گذاشته شود.

وی ادامه داد: در مقابل توطئه‌ها و فریب‌های آمریکا هوشیارانه تصمیم گرفت و برخورد کرد؛ همچنین باید دقت داشت که هر راهی بجز جنگ در مقابل این کشور استکباری انحراف از اصول انقلابی محسوب می‌شود.

علم الهدی با اشاره به شرایط جنگ صفین و شکل‌گیری خوارج ابراز کرد: در این شرایط که پیروزی نزدیک است و ما دست برتر در جنگ را داریم، مجلس شورای اسلامی نقطه امید ماست که باید در حفظ اصول انقلابی با شجاعت و قدرت ایستادگی کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر قدرت ما حرف اول را در جهان می‌زند، اضافه کرد: اکنون که ما در بحبوحه قدرت هستیم و دنیا از قدرت ما شگفت‌زده شده است، پذیرش آتش‌بس یک انحراف و آسیب جدی است. در چنین شرایطی توجه به ضروریات انقلاب لازم است.

وی با تأکید بر حفظ حضور پر شور مردم‌ در میدان عنوان کرد: امروز بعد از تحمل ۳۰ سال تحریم، قدرت دست ماست، لذا صحبت از سازش و آتش‌بس عقلانی و درست نیست.

علم الهدی با تاکید بر نیازها و چالش‌های استان تاکید کرد: مسأله اول استان ما آب است اما اقدام جدی در این زمینه هنوز صورت نگرفته است؛ در این خصوص باید راهکارهای جدی و کوتاه‌مدت اتخاذ شود.