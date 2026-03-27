به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: بهترین توشه انسان ها برای قیامت تقوا است که باعث می‌شود افراد در روز قیامت در امنیت باشند.

وی افزود: رهبر انقلاب در پیام مکتوب نوروزی خود ضمن اشاره به وقایع تلخ و شیرین سال گذشته، به مطالب مختلفی اشاره کردند؛ رهبر انقلاب به تاسی از رهبر شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیتی عنوان کردند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: تحقق یافتن اقتصاد سالم و پویا با وحدت و امنیت ملی حاصل می‌شود، امید می‌رود دولتمردان بتوانند این شعار را عملیاتی کنند تا نتایج آن را مردم مشاهده کنند و رهبر شهید تاکید می‌کردند که شعار سال باید عملیاتی شود.

دهشیری با اشاره به تداوم تجاوز دشمن و دفاع جانانه ملت ایران، تصریح کرد: رزمندگان اسلام در خط مقدم دفاع کرده و افتخار آفرینی می‌کنند، مردم نیز با حضور خود در میادین حماسه می‌آفرینند و هر کسی به هر نحوی تلاش و فعالیت می‌کنند.

وی بیان کرد: ۲۸ روز از دفاع مقدس ملت ایران می‌گذرد که هر لحظه آن سرنوشت ساز است، دشمن حملات ناجوانمردانه کرده و به تخریب منازل، مراکز اداری، اقتصادی و نظامی می‌پردازد و مدافعان ارزشمند ایران نیز با قوت پاسخ می‌دهند و از این‌آب و خاک دفاع می‌کنند.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: دشمن برنامه‌ریزی کرده بود با شهید کردن رهبر بتوانند نظام را نابود کنند همانطور که صدام قصد داشت در طی چند روز به هدف خود برسد اما موفق نشد.

دهشیری تاکید کرد: در این دوران سخن از آتش بس، بیهوده هستند چرا که آتش‌بس فرصت به دشمن برای تنفس است که فایده‌ای نخواهد داشت و مجدد جنگ خواهد شد.

وی اضافه کرد: دنیا متوجه شده که ایران جای دلیرمردان و شیران است و نمی‌توان ایران را دست کم گرفت، قدرت معنوی ایران به تماشا گذاشته شده، صهیونیست‌ها با آژیرخطر به پناهگاه می‌روند اما ایرانی‌ها همزمان با تجاوز دشمنان در میادین حضور دارند.

امام‌جمعه اردستان با بیان‌اینکه ایران قدرت خود را در کنترل تنگه هرمز نشان داد، ادامه داد: جنگ رمضان، جنگ اراده هاست و اراده ملت ایران پیروز خواهد شد، ترامپ هر روز تهدید و عقب‌نشینی می‌کند امید می‌رود به زودی شاهد فتح و پیروزی ایران خواهیم بود.

دهشیری بیان کرد: ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی است مردم با حضور در پای صندوق‌ های رای با ۹۸.۲ درصد رای این نظام جمهوری را برپا کردند و امام راحل این‌ نامگذاری را انجام دادند.

وی یادآور شد: ۱۳ فروردین روز طبیعت نام‌گذاری شده، کسانی که به طبیعت می‌روند سیره رهبر شهید را در گرامی داشتن و توجه به طبیعت در نظر داشته باشند.