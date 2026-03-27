به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر جمعه در ادامه سفرهای شهرستانی خود، پس از بازدید از چند واحد تولیدی در شهرستان صحنه، به‌صورت سرزده از فعالیت چند نانوایی بازدید کرد و از نزدیک وضعیت پخت و عرضه نان را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید با اشاره به اهمیت نان در سبد غذایی خانوارها اظهار داشت: نان اصلی‌ترین کالای مصرفی مردم است و استمرار عرضه باکیفیت و رعایت موازین بهداشتی در فرآیند پخت و فروش، از مسئولیت‌های غیرقابل تغییر نانوایان به شمار می‌رود. مدیریت استان نیز نسبت به کیفیت نانی که به دست مردم می‌رسد، حساسیت ویژه‌ای دارد.

استاندار کرمانشاه در ادامه در گفت‌وگویی صمیمی با مردم حاضر در نانوایی، نظرات و پیشنهادات آنان درباره وضعیت نانوایی‌ها را جویا شد و با برخی از نانواها نیز درباره مشکلات حوزه آرد و سهمیه گفت‌وگو کرد.

وی در سخنانی خطاب به مردم گفت: حضور ما در بین شما برای اطمینان از استمرار خدمات صنفی و دولتی در بهترین سطح ممکن است؛ شنیدن دیدگاه‌های شهروندان از نزدیک می‌تواند به نظارت دقیق‌تر و تصمیم‌گیری بهتر در این حوزه کمک کند.

مدیر ارشد استان در پایان این بازدید، وضعیت سهمیه آرد واحدها را بررسی کرد و دستور داد نانوایی‌هایی که عملکرد مطلوب و رضایت مردمی دارند، مورد تشویق قرار گیرند. وی همچنین تأکید کرد بازرسی‌های مشترک فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی از نانوایی‌ها باید به‌صورت مستمر و منظم ادامه یابد تا حقوق شهروندان به‌طور کامل رعایت شود.