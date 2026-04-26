به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه و شورای آرد و نان اظهار کرد: مدیریت بازار نباید رها شود و در شرایط تحریم و بحران، وظیفه ما نظارت دقیق و حساب‌شده است تا هیچ فشار مضاعفی بر دوش مردم وارد نشود.

وی با انتقاد از شکاف قیمتی میان تولید و مصرف افزود: پذیرفتنی نیست محصولی که در مزرعه با قیمت حدود ۳۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود، توسط واسطه‌ها با قیمت ۶۰۰ هزار تومان به دست مردم برسد. این اختلاف قیمت ناشی از دلال‌بازی است و بازرسان اصناف، تعزیرات و بسیج اصناف باید با آن برخورد کنند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: هر جا کالا مستقیماً از واحد تولیدی به فروشگاه برسد، قیمت‌ها متعادل خواهد بود، بنابراین باید مسیرهای توزیع مستقیم تقویت شود تا دست واسطه‌ها از بازار کوتاه شود.

حبیبی با اشاره به نارضایتی برخی شهروندان از ساعات پخت نان نیز گفت: تعطیلی نانوایی‌ها در میانه روز توجیهی ندارد و لازم است برنامه زمان‌بندی فعالیت نانوایی‌ها به‌صورت شفاف در محل واحد نصب شود تا مردم از ساعات پخت اطلاع داشته باشند.

وی همچنین بر تقویت نانوایی‌های آزادپز تأکید کرد و افزود: این واحدها با کیفیت مناسب و فعالیت تا ساعات پایانی شب می‌توانند در ایجاد آرامش در بازار نان و تأمین نیاز مردم نقش مؤثری ایفا کنند.

استاندار کرمانشاه زنده‌فروشی را اقدامی غیربهداشتی دانست و خاطرنشان کرد: دامپزشکی، مرکز بهداشت و فرمانداری باید با برنامه‌ریزی مرحله‌ای نسبت به جمع‌آوری زنده‌فروشی در سطح شهر اقدام کنند، چرا که سلامت مردم در اولویت قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه تأمین و توزیع گوشت گفت: کشتارگاه بیستون متعلق به شهرداری باید با رفع نواقص بهداشتی هرچه سریع‌تر به چرخه فعالیت بازگردد تا از ایجاد انحصار در کشتار جلوگیری شود و رقابت سالم به کاهش قیمت‌ها کمک کند.

حبیبی همچنین به مشکلات کارخانه آرد فوادی اشاره کرد و افزود: با وجود مسائل حقوقی، فعال‌سازی این مجموعه برای استان اهمیت زیادی دارد و از طریق دستگاه قضایی پیگیری‌های لازم برای بازگشت آن به چرخه تولید انجام خواهد شد.

استاندار کرمانشاه در پایان از دو مصوبه حمایتی خبر داد و گفت: برای تسهیل فعالیت مرغداران، پذیرش چک و سفته به جای ضمانت‌نامه‌های سنگین بانکی برای جوجه‌ریزی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین تأمین ۱۰۰ دستگاه موتور برق برای نانوایی‌های استان به‌منظور جلوگیری از اختلال در پخت نان در شرایط اضطراری انجام خواهد شد.