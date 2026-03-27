تجربه دفاعی ایران عامل بازدارندگی مؤثر در تحولات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا حاجبی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با اشاره به تحولات منطقه‌ای، وضعیت دفاعی ایران و شرایط اقتصادی کشور، بر حفظ آمادگی، انسجام و هوشیاری جامعه تأکید کرد.

وی به بخشی از تحلیل‌های مطرح‌شده درباره تحرکات نظامی اخیر در منطقه، بر پیچیدگی‌های جغرافیایی، نظامی، لجستیکی و راهبردی هرگونه اقدام زمینی علیه ایران اشاره کرد و افزود: تجربه گسترده نیروهای مسلح ایران در عملیات متنوع دوران دفاع مقدس یکی از عوامل مؤثر در بازدارندگی است.

امام‌جمعه شیبکوه در ادامه به بررسی وضعیت داخلی کشور در هفته چهارم جنگ منطقه‌ای پرداخت و اظهار کرد: شاخص‌های کلان اقتصادی نشان‌دهنده پایداری جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی است.

به گفته حاجبی، موجودی انبارها در وضعیت مطلوب قرار دارد، شبکه حمل‌ونقل داخلی فعال است، صنایع تولیدی با ظرفیت بالا فعالیت می‌کنند و سیاست‌های تثبیت بازار به‌صورت مؤثر دنبال می‌شود.

وی به اهمیت تنگه هرمز در معادلات جهانی انرژی اشاره کرد و گفت: این آبراه یکی از محورهای اصلی انتقال نفت جهان به‌شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند بازارهای انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.

خطیب جمعه شیبکوه با بیان نکاتی درباره روز «جمهوری اسلامی» این نام‌گذاری را یادآور پیوند میان گذشته، امروز و فردای کشور دانست و خاطرنشان کرد: این روز، نشانه نقش‌آفرینی مردم و پایبندی به ارزش‌های دینی در شکل‌گیری نظام است.

حاجبی تأکید کرد: تداوم این مسیر نیازمند حفظ روحیه مسئولیت‌پذیری، آگاهی و مشارکت اجتماعی است.