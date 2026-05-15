حاجبی: مردم صرفه جویی را جدی بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا حاجبی، در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ خدمت‌رسانی صادقانه، اظهار کرد: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند احیای روحیه خدمت خالصانه و پاسخ‌گویی واقعی است. مردم از مسئولان انتظار دارند با صداقت، کار، حضور میدانی و ساده‌زیستی، در مسیر حل مشکلات گام بردارند.

وی افزود: کشور در مسیر پیشرفت نیازمند مدیرانی است که اهل کار، تلاش، تحمل سختی‌ها و ارتباط نزدیک با مردم باشند؛ مدیری که درد مردم را درک نکند و از متن جامعه فاصله گیرد، نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات باز کند.

امام جمعه شیبکوه تأکید کرد: هرکس در هر جایگاهی، از معلم و کارمند تا پزشک، کارگر و بازاری، اگر کار خود را برای خدا و خدمت به مردم انجام دهد، در مسیر ارزش‌های الهی حرکت کرده است.

حاجبی با اشاره به گرمای شدید هوا و فشار بر شبکه‌های آب و برق گفت: موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی در این روزها، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه وظیفه‌ای دینی، اجتماعی و ملی است. قرآن کریم ما را از اسراف نهی کرده و مصرف بی‌رویه منابع، تضییع حق جامعه و نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

او ادامه داد: کم کردن مصرف وسایل غیرضروری، رعایت دما در سیستم‌های سرمایشی و دقت در مصرف آب، اقدامات ساده اما مؤثری است که می‌تواند به پایداری شبکه انرژی کشور کمک کند. در این شرایط، صرفه‌جویی می‌تواند مصداقی از جهاد اجتماعی باشد.

حاجبی اضافه کرد: البته مسئولان نیز وظیفه دارند زیرساخت‌های انرژی و منابع آبی را تقویت کنند، شبکه‌های فرسوده را اصلاح نمایند و با مدیریت عادلانه، اعتماد مردم را جلب کنند.

امام جمعه شیبکوه به موضوع ازدحام در جایگاه‌های سوخت استان هرمزگان اشاره و تصریح کرد: متأسفانه در برخی مناطق شاهد صف‌های طولانی و بی‌نظمی در پمپ‌بنزین‌ها هستیم که موجب خستگی و نارضایتی مردم شده است. بخش عمده این مشکل ناشی از فعالیت خودروهای سوخت‌بر و قاچاقچیان سوخت است که حق‌الناس را ضایع می‌کنند.

حاجبی خواستار برخورد قاطع با عاملان قاچاق شد و گفت: مردم از مسئولان انتظار دارند با سوخت‌بران و شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق برخوردی جدی و بدون اغماض صورت گیرد و نظارت شبانه‌روزی بر عملکرد جایگاه‌داران افزایش یابد تا عرضه عادلانه سوخت در استان برقرار شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون برای همه یکسان باید اصل اساسی باشد؛ تنها در سایه عدالت، همکاری مردم و تدبیر مسئولان می‌توان از مشکلات عبور کرد و به ثبات و آرامش اجتماعی دست یافت.