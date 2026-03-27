به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام با تقدیر از حضور مردم کوچک و بزرگ، مسئول و غیرمسئول در جهاد خیابانی، حضور آنان را موجب دلگرمی نیروهای مسلح و تضمین‌کننده شکست توطئه‌های دشمن دانست و اظهار امیدواری کرد: با تلاش و مقاومت مردم و نیروهای مسلح، روزهای آینده با امنیت، رفاه و شکوفایی اقتصادی همراه باشد.

امام جمعه ایلام با اشاره به مقاومت مردم و نیروهای مسلح، تأکید کرد: حضور گسترده و پایدار مردم در خیابان‌ها و پایبندی به جهاد در مسیر خدا، نقشه‌های دشمنان آمریکا و اسرائیل را خنثی کرده و امنیت، وحدت و اقتصاد مقاومتی کشور را تضمین می‌کند.

وی در ادامه به جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و افزود: برخلاف انتظار دشمنان، ملت ایران و نیروهای مسلح واکنش هدفمند و هوشمندانه‌ای نشان دادند. نیروی دریایی و پدافند هوایی دشمن دچار سردرگمی و شکست شده‌اند و ابرقدرت آمریکا در برابر اراده ملت ایران به بن‌بست رسیده است.

وی با اشاره به رویدادهای سال گذشته، یادآور شد که ملت ایران در آغاز سال با جنگ ۱۲ روزه و در دی‌ماه با کودتای داخلی مواجه شد و در پایان سال نیز تهدیدهای جدیدی از سوی دشمن تحمیل شد، اما همواره با یاری خداوند و ایستادگی مردم، بر همه این حوادث فائق آمد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط خبرگان رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، آن را از رویش‌های انقلاب و مایه امیدبخشی برای دوستان انقلاب و سردرگمی دشمنان دانست.

وی وحدت و همدلی مردم ایران در مناسبت‌های ملی و مذهبی همچون بیست و دوم دی، بیست و دوم بهمن و بیست و دوم اسفند را نمونه‌ای از استقامت و ایستادگی ملت در برابر تهدیدات خارجی و داخلی برشمرد.

امام جمعه ایلام همچنین به موضوع اقتصاد مقاومتی و اهمیت معیشت مردم پرداخت و گفت: اقتصاد و اشتغال مردم از ضروریات کشور است و دشمنان همواره با تحریم و تهدید تلاش کرده‌اند توان اقتصادی ملت را کاهش دهند، اما با وحدت، امنیت و همدلی، اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی می‌تواند شکوفا شود.