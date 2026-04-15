وقتی مردم قهرمان اصلی جنگ شدند؛ زندگی در میان بمباران در یک سریال

به گزارش خبرنگار مهر، در چهلمین روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم، موج اول سریال «اهل ایران» در پلتفرم شیدا عرضه شد. سریالی که محمدحسین مهدویان طراح و خالق آن است و محمدرضا منصوری تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارد. این اثر که روایت‌گر همین جنگ است، نشان از تلاش مجدانه و مجاهدانه گروه تولید است. در روزگاری که روایتِ «ایرانی بودن» بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی و یادآوری است، ورود محمدحسین مهدویان به میدانِ یک پروژه‌ تازه، آن‌هم در قالب سریالی اپیزودیک درباره‌ جنگی که در دلش هستیم، صرفاً یک اتفاق هنری نیست؛ بلکه نوعی نقش‌آفرینی فرهنگی در لحظه‌ای حساس از تاریخ معاصرمان است.

مهدویان پیش از این نشان داده که چگونه می‌توان تاریخ را نه به‌عنوان یک گزارش خشک، بلکه به‌مثابه یک تجربه‌ زیسته بازسازی کرد. از «ایستاده در غبار» که پرتره‌ای انسانی از یک فرمانده جنگ ارائه می‌داد، تا «ماجرای نیمروز» که فضای ملتهب دهه ۶۰ را با تعلیق و دقت روایی بازآفرینی کرد، او همواره در مرز میان مستند و درام حرکت کرده است؛ جایی که حقیقت، نه فقط دیده، بلکه «حس» می‌شود.

حالا در پروژه‌ تازه‌ای که به جنگی معاصر و زیست مردم در دل آن می‌پردازد، این تجربه به فیلمسازی در بحران رسیده است. انتخاب فرم اپیزودیک هم در همین راستا تصمیمی هوشمندانه است؛ چرا که جنگ، فقط در خط مقدم رخ نمی‌دهد. جنگ، در خانه‌ها، در اضطراب مادران، در سکوت پدران، در امیدهای نیمه‌کاره‌ جوانان و در انتخاب‌های اخلاقی روزمره جریان دارد. روایت‌های موج اول اپیزودهای این سریال، به‌جای تمرکز بر یک قهرمان، «مردم» را به‌عنوان قهرمان اصلی به رسمیت می‌شناسد.

در شرایط فعلی ایران، که جامعه میان فشارهای بیرونی و پیچیدگی‌های درونی قرار دارد، هنر اگر نتواند پیوندی میان «واقعیت» و «هویت» برقرار کند، به حاشیه رانده خواهد شد. اینجا است که اهمیت چنین پروژه‌ای دوچندان می‌شود. این سریال، نه صرفاً بازنمایی یک جنگ، بلکه تلاشی برای بازتعریف «معنای ایستادن» است؛ ایستادنی که الزاماً با اسلحه نیست، بلکه گاه در حفظ امید، در ادامه دادن زندگی، و در وفاداری به یک سرزمین معنا پیدا می‌کند.

همکاری مهدویان و طراحان این سریال با گروهی از کارگردانان جوان و دغدغه‌مند نیز نکته‌ای کلیدی است. این هم‌افزایی، نشان از یک «حرکت جمعی» در سینمای ایران دارد؛ حرکتی که می‌خواهد از روایت‌های تک‌صدایی فاصله بگیرد و به تکثر تجربه‌ها میدان بدهد. در واقع، این سریال می‌تواند به بستری برای ظهور نگاه‌های تازه تبدیل شود؛ نگاه‌هایی که شاید جسورتر، شخصی‌تر و نزدیک‌تر به زیست نسل امروز باشند.

مرکز سریال سوره با طراحی و فراهم کردن مقدمات خلق این اثر، گامی مهم در راستای تقویت تولیدات بومی و معناگرا برداشته است. در دورانی که رقابت با محتوای جهانی شدیدتر از همیشه است، تنها آثاری می‌توانند مخاطب را نگه دارند که ریشه در تجربه‌ واقعی و هویت فرهنگی داشته باشند.

این سریال، اگر بتواند همان‌طور که انتظار می‌رود، میان روایتِ جنگ و روایتِ زندگی تعادل برقرار کند، می‌تواند به یکی از نقاط عطف نمایش خانگی ایران تبدیل شود؛ اثری که نه‌تنها دیده می‌شود، بلکه «در خاطر می‌ماند» و شاید مهم‌تر از همه، به ما یادآوری می‌کند که در دل هر بحران، هنوز هم می‌توان قصه‌هایی از زندگی کردن، انسان بودن، از امید، و از «ایران بودن» روایت کرد.