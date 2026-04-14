هادی مقدم‌دوست نویسنده و کارگردان سینما که خلق آثاری چون «سر به مهر» و «عطرآلود» را در کارنامه هنری خود دارد در حاشیه آئین «امین امت ایران» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش هنرمندان در وضعیت جنگ رمضان و ادامه آن گفت: به نظر من لازم است که هنرمندان در صحنه قرار بگیرند و میدان و خیابان را از نزدیک ببینند و در جریان اتفاقات قرار بگیرند.

وی ادامه داد: ابتدا به ساکن لازم است که از همه چیز و همه جزئیات آگاه بشوند و همه این صحنه‌های باشکوهی را که در سراسر ایران برپا شده است، ببینند. این خبردار بودن قلب و قریحه هنرمند و تمام انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مقدم‌دوست در پایان عنوان کرد: بعد از مطلع شدن و در صحنه‌ها بودن قلب هنرمند برای خلق اثر هنری بی‌قرار می‌شود. هنرمندان را دعوت می‌کنم تا به خیابان بیایند و از نزدیک مردم و اتفاقات را ببینند تا مقدمات خلق اثر هنری برای آنها به بهترین وجه فراهم شود.