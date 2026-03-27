نظارت بر بازار، پایش مزارع و صیانت از اراضی در شهرستان چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، علی خادمی عصر جمعه به رسانه‌ها گفت: در حوزه نظارت بر بازار و تنظیم قیمت‌ها، گشت بازرسی و تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی چگنی از فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی بازدید و بر قیمت، سلامت محصولات و رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی نظارت کردند.

وی ادامه داد: این بازدیدها با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی و کم‌فروشی در ایام تعطیلات نوروز انجام شد.

تأکید بر سلامت محصولات و رعایت ضوابط

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی در این بازدیدها ضمن بررسی کیفیت و سلامت محصولات عرضه‌شده، بر رعایت تاریخ مصرف، شرایط نگهداری و رعایت ضوابط بهداشتی تأکید کردند.

وی افزود: فروشندگان نیز موظف شدند نرخ‌های مصوب را در معرض دید مشتریان قرار دهند.

بازدید از مناطق ناوه‌کش، دوره، حسیوند، چگه میرزاوند و نرگسه

خادمی توضیح داد: همچنین در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی، گشت امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی چگنی از مناطقی چون ناوه‌کش، دوره، حسیوند، چگه میرزاوند و نرگسه بازدید کرده و بر جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز تأکید شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی اضافه کرد: این گشت‌ها با هدف رصد هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی حاصلخیز کشاورزی و باغات انجام گرفت.

تأکید بر برخورد قاطع با متخلفین تغییر کاربری

وی تأکید کرد: حفظ اراضی کشاورزی یک وظیفه همگانی است و با متخلفینی که اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی کنند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

رصد بیماری‌های گیاهی در مزارع

خادمی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در کنار اقدامات نظارتی و صیانتی، پایش میدانی مزارع گندم و جو نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی توضیح داد: این بازدیدها با هدف رصد عوامل خسارت‌زای گیاهی، مانند علف‌های هرز و بیماری‌ها، و در راستای مدیریت تلفیقی و افزایش تولید محصولات غلات صورت گرفت.

وی یادآور شد: کارشناسان جهاد کشاورزی چگنی در جریان این بازدیدها، ضمن بررسی وضعیت مزارع، توصیه‌های لازم را به کشاورزان منطقه ارائه کردند.

خادمی اضافه کرد: از جمله این توصیه‌ها می‌توان به زمان مناسب مبارزه با علف‌های هرز، شناسایی به موقع بیماری زنگ زرد گندم و استفاده از روش‌های مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌ها اشاره کرد.