پست ۴۵۰ میلیارد تومانی دهدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جهارشنبه در جریان سفر مدیرعامل شرکت توانیر و هیئت همراه به کهگیلویه و بویراحمد، پست فوق توزیع دهدشت با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی پروژه توسعه دیسپاچینگ استان با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد؛ طرح‌هایی که با هدف تقویت زیرساخت‌های برق و بهبود مدیریت شبکه در استان اجرا می‌شوند.

یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های برق استان در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم اظهار کرد: زیرساخت‌های برق کهگیلویه و بویراحمد از آسیب‌پذیری بالایی برخوردار بودند و توسعه مناطق کم‌برخوردار استان به توجه ویژه در این حوزه نیاز داشت.

وی افزود: در گام نخست، ۶ پروژه حیاتی شامل پست‌های فوق توزیع بهمن، مختار، بهشت گنبد و جهاد با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در گام دوم نیز ۱۰ پروژه دیگر با اعتباری بالغ بر ۴.۴ همت آغاز شد که پست فوق توزیع دهدشت با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان یکی از این طرح‌هاست که امروز به بهره‌برداری رسید.

رحمانی از بهره‌برداری پست دنا در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پروژه خط انتقال و پست فوق توزیع نیز از طرح‌های بزرگ حوزه برق استان است که حداقل ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش‌بینی شده و روند پیشرفت آن در این سفر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

توسعه دیسپاچینگ با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه دیسپاچینگ استان بیان کرد: عملیات اجرایی این مجموعه با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است و امیدواریم با مساعدت استاندار و همکاری مسئولان صنعت برق، این پروژه ظرف یک سال به بهره‌برداری برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از بررسی و اولویت‌بندی طرح‌های جدید برای توسعه زیرساخت‌های برق خبر داد و افزود: احداث پست فوق توزیع سوم یاسوج، پست سپیدار و پست ۳۰۰ از جمله پروژه‌هایی است که در کمیته‌های مربوطه بررسی و اولویت‌بندی خواهند شد.

ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان به ۳۰ مگاوات می‌رسد

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان اشاره کرد و گفت: در گام نخست، فراتر از تکلیف قانونی، یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۵۰ کیلووات به بهره‌برداری می‌رسد که با احتساب آن، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در مدار بهره‌برداری استان به بیش از ۶ مگاوات خواهد رسید.

وی با بیان اینکه حدود چهار تا پنج مگاوات ظرفیت خورشیدی دیگر نیز در انتظار اتصال به شبکه است، افزود: برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به بهره‌برداری‌رسیده در استان به ۲۵ مگاوات برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سال انجام شده که بیش از ۳۰ برابر ظرفیت موجود در ابتدای دولت است؛ چراکه در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، تنها یک مگاوات نیروگاه خورشیدی در مدار بهره‌برداری استان قرار داشت.

برنامه‌ریزی برای احداث ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی

رحمانی با اشاره به برنامه‌های بلندمدت استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای احداث ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد انجام شده و تاکنون زمین موردنیاز برای حداقل ۳۰۰ مگاوات از این ظرفیت تأمین شده است.

وی تأمین تسهیلات موردنیاز برای اجرای این طرح‌ها را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان استانی و صنعت برق، منابع مالی لازم برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها در راستای تحقق دستور رئیس‌جمهور برای توسعه انرژی خورشیدی و کمک به کاهش ناترازی برق دنبال می‌شود.

بر اساس این گزارش، بهره‌برداری از پست فوق توزیع دهدشت، آغاز توسعه دیسپاچینگ و برنامه‌ریزی برای گسترش نیروگاه‌های خورشیدی، سه محور مهم توسعه زیرساخت‌های برق کهگیلویه و بویراحمد در این سفر بوده است.