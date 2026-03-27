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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

محمدی: تردد در محورهای کوهستانی با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است

محمدی: تردد در محورهای کوهستانی با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است

زنجان- رییس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف در استان و لغزندگی جادها، تردد در گردنه‌ها و محورهای کوهستانی استان با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حاضر بارش برف و باران در مناطق کوهستانی استان گزارش شده است، گفت: با توجه به بارش برف در استان و لغزندگی جادها، تردد در گردنه‌ها و محورهای کوهستانی استان با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مه گرفتگی مقطعی در محورهای کوهستانی استان حاکم است، افزود: در حال حاضر هیچ یک از محورعای مواصلاتی اصلی و فرعی مسدود نیست.

محمدی، افزود: رانندگان با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها با احتیاط و رعایت سرعت مطمئن رانندگی کنند و رانندگان با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها با احتیاط و رعایت سرعت مطمئن رانندگی کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان با بیان اینکه هم استانی‌ها در صورت سفر ضروری با در نظر گرفتن تمامی جوانب ایمنی اقدام به سفر کنند، گفت: شهروندان می‌توانند قبل از حرکت از مبدا برای اطلاع از وضعیت جاده‌های استان و کشور به سایت www.۱۴۱.ir و سامانه تلفنی ۱۴۱ مراجعه کنند.

کد مطلب 6784948

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