شناسایی و دستگیری ۵۱ مزدور و عوامل تروریستی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه امیر المؤمنین(ع) استان ایلام از شناسایی و دستگیری ۵۱ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونیستی و عوامل گروهک‌های تروریستی از ابتدای جنگ رمضان در این استان خبر داد.

این افراد با حکم مرجع قضایی بازداشت شده و براساس اعلام سازمان اطلاعات؛ آنها بخشی از یک شبکه زنجیره‌ای هدایت‌شده بوده که با پشتیبانی خارجی و هدایت رسانه‌ای، قصد ایجاد ناامنی، اغتشاش و اختلال در آرامش عمومی جامعه را داشته که با اقدام به‌ موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه امیر المؤمنین (ع) این تحرکات در نطفه خنثی گردید.

براساس اعلام سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام؛ از مجموع ۵۱ مزدور دستگیر شده، ۵ نفر به اتهام سازماندهی اغتشاشات خیابانی و ایجاد ناامنی، ۲ نفر به اتهام تلاش و برنامه‌ریزی برای ایجاد راهبندان، ۱۰ نفر به اتهام تصویربرداری هدفمند از اماکن نظامی و نقاط اصابت موشک، ۱۹نفر به اتهام ارتباط و همکاری با شبکه‌های معاند از جمله شبکه تروریستی ایران اینترنشنال و ۱۵ نفر به اتهام تلاش برای برهم زدن تجمعات شبانه مردم در حمایت از نظام، پرونده قضایی آنان تشکیل شده است.

سازمان اطلاعات سپاه ایلام تاکید کرده است: این اقدامات اطلاعاتی با تکیه بر گزارش‌های مردمی انجام گرفته و از عموم مردم شریف و هوشیار استان ایلام درخواست می‌شود؛ هرگونه فعالیت مشکوک را فوراً به سامانه ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه استان گزارش کنند تا امنیت و آرامش عمومی بیش از پیش حفظ شود.