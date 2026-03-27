به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: به دنبال بهره برداری خصمانه رژیم تروریستی آمریکا از پایگاه های هوایی موجود در کشورهای منطقه، نیروی هوافضای سپاه با یاری همرزمان خود در نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مشترک ویژه موشکی و پهپادی در موج ۸۴ عملیات وعده صادق ۴ بارمز مبارک " یاخیرالرازقین" و "هدیه به شهدای سازمان صداوسیما وتمامی زحمتکشان این سازمان " ضمن انهدام سامانه های دفاع ضد موشکی و نفوذ موشک های سوخت جامد و مایع به پایگاه الخرج محل استقرار ناوگان سوخت رسان و پشتیبان هوایی را مورد آماج آتش موشکی و پهپادی قرار دادند.

این اقدام ارزشمند و تاثیرگذار چندین هواپیمای پهن پیکر و سنگین سوخت رسان و پشتیبانی دشمن منهدم و یا مورد آسیب جدی قرار گرفتند.

«سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ وَیُوَلُّونَ الدُّبُرَ»، زود است که این جمع در هم شکسته شوند و پابه فرار بگذارند.

رزمندگان جان برکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران ضمن دفاع مستحکم از مواضع ج.ا در تنگه هرمز و خلیج فارس، تهاجم بر کانون های شرارت دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد.