به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی با اشاره به آخرین وضعیت خسارتهای واردشده به واحدهای مسکونی در پایتخت گفت: تاکنون حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی دچار آسیب شدهاند.
به گفته وی، بخش عمده این آسیبها «جزئی» بوده و شهرداری روند تعمیرات سریع مانند تعویض شیشه و رفع خسارتهای اولیه را آغاز کرده است.
زاکانی افزود: حدود ۱۹۲۰ نیروی جهادی از تهران و دیگر استانها در این روند مشارکت دارند.
وی توضیح داد: علاوه بر آسیبهای جزئی، حدود ۳۰۰۰ واحد دچار آسیب متوسط شدهاند، ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد به تقویت سازهای نیاز دارند و حدود ۵۰۰ واحد نیز باید بازسازی یا نوسازی کامل شوند.
زاکانی اعلام کرد: شهرداری تهران هزینههای مربوط به جبران خسارت و بازسازی این واحدها را تقبل کرده و مدعی شد که این هزینهها در «۱۲ روز» پرداخت خواهد شد.
شهردار تهران همچنین از اسکان موقت ۱۴۰۰ خانوار در ۳۰ هتل خبر داد و گفت: مجموعاً بیش از ۴۰۰۰ نفر تحت پوشش این خدمات قرار گرفتهاند، هرچند برخی خانوادهها به منازل خود بازگشتهاند.
زاکانی با اشاره به همکاری گسترده بخشهای مختلف مدیریت شهری سازمان آتشنشانی، خدمات شهری، مناطق و نواحی، و سایر سازمانها گفت: ارائه این خدمات در کنار فعالیتهای جاری شهر انجام میشود.
وی افزود: مترو تهران نیز بدون توقف به فعالیت خود ادامه داده و در برخی موارد خدمات رایگان ارائه شده است.
زاکانی همچنین اعلام کرد که در آینده نزدیک یکی از ایستگاههای مترو افتتاح خواهد شد و پروژههای عمرانی شهرداری بدون وقفه در حال پیگیری است.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر منطقه و جایگاه ایران در معادلات سیاسی اشاره کرد.
وی گفت: برخی دولتها در سالهای گذشته در پی ایجاد هماهنگی با اسرائیل بودهاند و تلاش داشتند کشورهای منطقه را به آن نزدیک کنند، اما این رویکرد اکنون با چالش مواجه شده و معادلات پیشین بههم خورده است.
زاکانی افزود: به باور من، ایران پس از جنگ اخیر در «جایگاهی بسیار برجسته» قرار گرفته و این موقعیت میتواند نقشآفرینی این کشور در آینده تحولات منطقه و حتی جامعه جهانی را تقویت کند.
شهردار تهران در ادامه به تحلیل «اشتباهات محاسباتی» برخی دولتهای خارجی درباره ایران پرداخت.
وی افزود: تصور این کشورها این بوده که ایران را میتوان مشابه برخی کشورهای دیگر در جهان ارزیابی کرد و با ایجاد فشار، دچار بحران داخلی کرد، اما این برداشت نادرست بوده است.
زاکانی بیان کرد: به استناد برخی تحلیلها و گزارشهای اندیشکدههای خارجی، تصور میشده شروع جنگ میتواند با اتکا به «انباشت مطالبات و اعتراضات داخلی» شرایط انفجاری ایجاد کند و حتی به تجزیه کشور منجر شود. اما این پیشبینیها محقق نشده و سناریوهای مورد نظر «با شکست روبهرو شدهاند».
شهردار تهران همچنین گفت برخی تحلیلها در خارج از کشور بر این باور بوده که «انسجام نظام و پیوستگی آن با رهبری» عنصر اصلی ثبات است و تغییر طبیعی رهبری در آینده میتواند نقطه اثرگذار باشد.
وی افزود: این کشورها «برای جلو انداختن این روند وسوسه شدهاند»، اما با اتفاقاتی مواجه شدند که برایشان «غیرقابل فهم» بوده است؛ از جمله انتخاب سریع رهبری جدید، انسجام داخلی، حضور گسترده مردم در مراسم و تجمعات، و همچنین عملکرد نیروهای نظامی.
شهردار تهران همچنین به بهرهگیری از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی کشور از جمله تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: تحولات اخیر موجب شده «مسئله امنیت و اقتصاد جهانی بیش از گذشته به ایران گره بخورد» و کشورهای منطقه نیز متوجه این موضوع شدهاند.
زاکانی گفت: برخی دولتها با «تحلیل غلط» بهدنبال فشار بر ایران بودند اما این روند به بنبست رسیده است.
نظر شما