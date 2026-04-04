۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

فراخوان جهانی نوازنده ایرانی؛ سازهایتان را برای شهدای میناب کوک کنید

یکی از مدرسان و نوازندگان سازهای کوبه ای از تمامی نوازندگان سازهای کوبه ای و طبل نوازان سراسر دنیا خواست تا با به صدا درآوردن طنین سازهایشان صدای دختران شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ناصح پور از نوازندگان و مدرسان شناخته شده سازهای کوبه ای که طی سال های اخیر در حوزه های مختلف پژوهشی و اجرایی حوزه موسیقی فعالیت های متعددی را پیش روی مخاطبان قرار داده ، با ارسال متنی از همه نوازندگان سازهای کوبه ای دنیا درخواست کرد تا سازهایشان را برای انعکاس صدای مظلومیت شهدای کودک و نوجوان جنگ تحمیلی رمضان به صدا درآورند.

در متن نوشته شده از سوی پیمان ناصح پور آمده است:

«در آن سال‌هایی که پدرم در هنرستان چنگ آواز درس می‌دادند، از طرف ریاست هنرستان، تابلوی کوچک خوشنویسی شده‌ای به پدرم تقدیم شده بود، که در آن پیام بزرگی نوشته شده بود: «اگر هنر و انسانیت نتوانند در کنار هم قرار گیرند، پس بگذار هنر بمیرد.»

مهمترین وظیفه هنرمند، به نظر بنده نیز، همین است. آیا هنرمندان، اگر ادعای مردمی بودن دارند، نباید صدای انسان‌های بی‌گناه و مظلوم و به ویژه کودکان باشند؟

در همین راستا، بنده از همه کوبه‌ای نوازان و طبل‌نوازان جهان می‌خواهم که با درآوردنِ صدای سازهای‌شان، صدای انسان‌های مظلوم، به ویژه دختران میناب باشند. امید آنکه طبل‌نوازان جهان، در مجامع عمومی و کنسرت‌ها، انسانیتِ هنرمندان رئوف را به خوبی به نمایش بگذارند.

بنده نیز در اولین فرصت مناسب، چنین کاری را انجام خواهم داد.»

علیرضا سعیدی

