سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان که عصر یکشنبه (۳ خرداد ۱۴۰۵) در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تاریخی آزادسازی خرمشهر در شکل‌گیری ادبیات مقاومت گفت: یکی از مؤلفه‌های اصلی فرهنگ شهادت، «تکثیر مکتب شهدا» است؛ به این معنا که خون شهدا صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، بلکه به یک جریان فکری و فرهنگی تبدیل می‌شود. به گفته او، شهدای خرمشهر با تثبیت مفهوم مقاومت، این اندیشه را در دل ملت ایران و دیگر ملت‌های آزاده جهان نهادینه کردند.

وی افزود: امروز آنچه به‌عنوان جبهه مقاومت در منطقه و جهان شناخته می‌شود، ادامه همان مسیری است که در خرمشهر آغاز شد؛ مقاومتی که بر پایه ایمان، توکل به خدا، تاب‌آوری در برابر سختی‌ها و نترسیدن از قدرت دشمن شکل گرفت و به یک تجربه مشترک میان ملت‌های آزادی‌خواه تبدیل شد.

سردار حسن‌زاده تأکید کرد: اگر این مؤلفه‌ها یعنی ایمان، پایداری و اتکا به نصرت الهی همچنان در اولویت نیروهای مؤمن و نیروهای مسلح باقی بماند، نتیجه آن چیزی جز پیروزی در برابر جبهه استکبار نخواهد بود.