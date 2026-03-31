همخوان در باغ کتاب تهران افتتاح شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه فرهنگی و هنری در آغازین روزهای نوروز ۱۴۰۵ و در اوج دفاع مقدس از مرزهای ایران اسلامی با تلاش و همت جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی و هنری کشور در مساحتی بالغ بر 3500 مترمربع در باغ کتاب تهران افتتاح شد.

مجموعه همخوان با هدف تآمین و دسترسی آسان به محصولات مناسب با سبد فرهنگی و هنری خانواده ایرانی و ایجاد محیطی مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت کودک و نوجوان با خانواده، محصولات کارشناسی شده و متنوع متناسب با سلایق و ذائقه های مختلف را در یک مجموعه تفریحی پرورشی گرد هم آورده است.

مجموعه‌ای بی‌نظیر شامل بیش از ۲۵ هزار عنوان محصول در دسته‌بندی‌های متنوع، بستری مناسب برای رشد فکری، خلاقیت و سرگرمی سالم و سازنده را برای نسل کودک و نوجوان فراهم آورده است.

در مجموعه فرهنگی و هنری «همخوان»، بخشی گسترده به کتاب اختصاص یافته است . قریب به ۱۸۵۰۰ عنوان کتاب در موضوع و ژانرهای مختلف، گنجینه‌ای غنی از ادبیات، دانش و تخیل را به مخاطبان خود هدیه می‌دهد و دریچه‌ای نو به سوی دنیای مطالعه می‌گشاید. بیش از ۱۵۰۰ عنوان اسباب‌ بازی و سرگرمی سازنده، ۴۰۰۰ عنوان انواع نوشت‌افزار و لوازم و وسایل کمک آموزشی و مهارتی از دیگر محصولات این مجموعه فرهنگی است.

مشاوره کتاب و محصول توسط مربیان و کارشناسان راهنما، اجرای فعالیت های متنوع هنری اعم از کارگاه های خلاقیت، نقاشی، بازی و نمایش خلاق به عنوان مجموعه ای از فعالیت های کتاب محور درفضاهای بازی و سرگمی مجزا و اختصاصی برای مخاطبان اجرا می شود. در مجموعه فرهنگی و هنری همخوان بیش از ۵۰۰ ناشر و تولید کننده اسباب بازی و لوازم التحریر و سرگرمی مشارکت دارند.

شایان ذکر است دکتر رضا قمرزاده، از مدیران موفق در حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری کشور، مدیرعامل همخوان است. در ایام نوروز و همه روزه این مجموعه فرهنگی از اولین ساعات روز تا ساعت 22 در باغ کتاب تهران میزبان خانواده ها و بازدید کنندگان است.