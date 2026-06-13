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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

مجری مشهور روسیه:اروپا در برابر کشتن ۱۶۸ دختر ایرانی فقط سکوت کرد+فیلم

مجری مشهور روسیه:اروپا در برابر کشتن ۱۶۸ دختر ایرانی فقط سکوت کرد+فیلم

مجری معروف تلویزیون روسیه با انتقاد شدید از کشورهای اروپایی تأکید کرد که اروپا در برابر جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی سکوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولادیمیر سولوویوف» مجری معروف تلویزیون روسیه با انتقاد از سکوت کشورهای اروپایی در برابر جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران گفت: وقتی آمریکا و اسرائیل داشنمندان هسته‌ای ایران را ترور کردند، اروپا حتی یک کلمه هم نگفت؛ انگار کاملا عادی بود.

وی در ادامه با اشاره به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان افزود: وقتی آن همه آدم (در لبنان) با پیجر کشتند، انگار این هم عادی بود..

سولوویوف همچنین به جنگ آمریکا و رژیم صیهونیستی علیه ایران و حمله تروریستی آمریکا علیه مدرسه دخترانه در میناب و شهادت ۱۶۸دختر ایرانی اشاره کرد و گفت: یا وقتی آن دخترها را در مدرسه (میناب) کشتند، اروپا گفت: اوه..خیلی بد شد.. خب بله آنها جای اشتباهی بودند. ۱۶۸ دختر؟... اروپا هیچ تحریمی علیه اسرائیل وضع کرد؟ معلومه که همچین کاری نمی‌کنند.

کد مطلب 6858518

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