عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات اقدامات اخیر یگان حفاظت محیط زیست مازندران اظهار کرد: در پی اجرای چندین عملیات میدانی و اطلاعاتی در نقاط مختلف استان، مأموران موفق به کشف موارد قابل توجهی از تخلفات شکار و صید غیرمجاز شدند.
وی با اشاره به عملیات منطقه کیاسر افزود: در جریان یک ایست و بازرسی مشترک، مقداری گوشت مشکوک به کل و بز از یک خودروی سواری کشف شد. همچنین در بازرسی از منزل یک متخلف، یک قبضه سلاح شکاری ساچمهزنی، تروفه یک رأس مرال، مقداری گوشت مشکوک و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.
زارع ادامه داد: در شهرستان آمل نیز با همکاری پلیس اطلاعات، مأموران موفق به کشف لاشه یک رأس قوچ وحشی، ۶ قطعه کبک، یک قطعه قرقاول و ۲ قطعه ماهی خالقرمز از منزل یک شکارچی شدند.
رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به برخورد با صید غیرمجاز تصریح کرد: در گشتهای مشترک در رودخانههای چالوس و سردآبرود، چندین رشته تور صیادی جمعآوری شد و در قائمشهر نیز یک رشته تور سالیک به همراه تعدادی ماهی کشف شد.
وی افزود: در شهرستان بابلسر نیز ۳ قبضه سلاح شکاری کشف شد و در رودخانه بابلرود ۱۳ رشته تور صیادی غیرمجاز جمعآوری و تعدادی ماهی از متخلفان ضبط شد.
زارع با جمعبندی اقدامات انجامشده گفت: در مجموع این عملیاتها منجر به کشف لاشه یک رأس قوچ، تروفه یک مرال، ۶ قطعه کبک، یک قطعه قرقاول، ۲ قطعه ماهی خالقرمز، دستکم ۱۴ رشته تور صیادی و ۴ قبضه سلاح شکاری شده است.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق ادارات محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.
