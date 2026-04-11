۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

۱۴ تور صیادی غیرمجاز در مازندران جمع‌آوری شد

ساری - رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران از کشف لاشه گونه‌های شاخص حیات‌وحش، سلاح‌های شکاری و جمع‌آوری دست‌کم ۱۴ رشته تور صید غیرمجاز در عملیات‌های اخیر خبر داد.

عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات اقدامات اخیر یگان حفاظت محیط زیست مازندران اظهار کرد: در پی اجرای چندین عملیات میدانی و اطلاعاتی در نقاط مختلف استان، مأموران موفق به کشف موارد قابل توجهی از تخلفات شکار و صید غیرمجاز شدند.

وی با اشاره به عملیات منطقه کیاسر افزود: در جریان یک ایست و بازرسی مشترک، مقداری گوشت مشکوک به کل و بز از یک خودروی سواری کشف شد. همچنین در بازرسی از منزل یک متخلف، یک قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی، تروفه یک رأس مرال، مقداری گوشت مشکوک و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

زارع ادامه داد: در شهرستان آمل نیز با همکاری پلیس اطلاعات، مأموران موفق به کشف لاشه یک رأس قوچ وحشی، ۶ قطعه کبک، یک قطعه قرقاول و ۲ قطعه ماهی خال‌قرمز از منزل یک شکارچی شدند.

رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به برخورد با صید غیرمجاز تصریح کرد: در گشت‌های مشترک در رودخانه‌های چالوس و سردآبرود، چندین رشته تور صیادی جمع‌آوری شد و در قائمشهر نیز یک رشته تور سالیک به همراه تعدادی ماهی کشف شد.

وی افزود: در شهرستان بابلسر نیز ۳ قبضه سلاح شکاری کشف شد و در رودخانه بابلرود ۱۳ رشته تور صیادی غیرمجاز جمع‌آوری و تعدادی ماهی از متخلفان ضبط شد.

زارع با جمع‌بندی اقدامات انجام‌شده گفت: در مجموع این عملیات‌ها منجر به کشف لاشه یک رأس قوچ، تروفه یک مرال، ۶ قطعه کبک، یک قطعه قرقاول، ۲ قطعه ماهی خال‌قرمز، دست‌کم ۱۴ رشته تور صیادی و ۴ قبضه سلاح شکاری شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق ادارات محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.

