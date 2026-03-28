تشییع نمادین شهید جوان بحرینی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع نمادین شهید جوان بحرینی که به جرم دفاع از مردم ایران به شهادت رسید شامگاه شنبه ۸ فروردین ماه ساعت ۲۲ از میدان مفید قم به سمت میدان شهید صدوقی برگزار می شود.



شهید «سید محمد الموسوی» از اهالی جزیره المُحرَّق بحرین هفته پیش حین عبور از ایست بازرسی به همراه چند جوان دیگر بدون ارائه هیچ دلیل موجهی توقیف و بازداشت شد.

اما تنها با گذشت چند روز از بازداشت وی پیکر شکنجه شده اش توسط وزارت کشور بحرین به خانواده اش تحویل داده شد. طی هفته گذشته خانواده موسوی از وضعیت فرزندشان بی خبر بوده و با خبر شهادت او و دیدن پیکر شکنجه شده اش شوکه شدند.

مراسم تشییع و تدفین این شهید تبدیل به تظاهراتهای خشم علیه رژیم آل خلیفه گشت، همچنین با وجود جو امنیتی و اختناق شدید مردم در مناطق مختلفی از بحرین اقدام به تظاهراتهای شبانه نموده و با حمل تصاویر اما شهید حضرت آیت الله خامنه ای و رهبر معظم جانشینشان اعلام بیعت با رهبری انقلاب اسلامی نموده و اعلام کردند شهید الموسوی شهید راه ولایت است.