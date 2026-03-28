به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در گفت‌وگویی تلفنی در خصوص تحولات منطقه و پیامدهای تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران تبادل نظر کردند.

رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو با تشکر از حمایت و همبستگی ملت مسلمان پاکستان از ایران در مقابل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از مساعی جمیله برخی کشورهای دوست و همسایه از جمله پاکستان برای توقف جنگ تحمیلی قدردانی کرد.

پزشکیان ضمن ابراز تاسف از استفاده متجاوزان از قلمرو برخی کشورهای مسلمان در حمله علیه ایران تاکید کرد: واکنش دفاعی ایران به مبدا این حملات طبیعی است، در حالیکه جمهوری اسلامی ایران کشورهای مسلمان را برادر خود می‌داند و نمی‌خواهد حتی یک مسلمان آسیب ببیند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر نیات شوم رژیم صهیونیستی مبنی بر توسعه جنگ به کشورهای منطقه هشدار داد که کشورهای مسلمان می‌بایست مراقبت کنند که خاک آنها برای حمله به دیگر کشورهای مسلمان مورد استفاده متجاوزان قرار نگیرد.

پزشکیان با اشاره به پیوندهای دینی و انسانی مشترک میان کشورهای مسلمان تصریح کرد که ظرفیت عظیمی میان کشورهای مسلمان برای مقابله با تهدیدات مشترک به خصوص از جانب تجاوزگری رژیم صهیونیستی وجود دارد.

رئیس‌جمهور همچنین با تشکر از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان برای توقف تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران دو مرتبه در میانه گفت وگو و روند دیپلماسی در جریان مذاکرات هسته‌ای مورد تجاوز نظامی قرار گرفت و هم اکنون نیز علیرغم ادعاها و وعده‌های مقام‌های آمریکایی مبنی بر عدم حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی، شاهد هدف قرار گرفتن این مراکز هستیم و قطعا این گفتار و رفتار متناقض موجب بی‌اعتمادی بیش از پیش ایران به آمریکای متجاوز شده است.

نخست وزیر پاکستان نیز در این گفت‌وگو ضمن تاکید مجدد بر موضع اصولی کشورش در محکومیت تجاوز نظامی علیه ایران به خصوص محکومیت قاطع حملات اخیر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های اقتصادی ایران در شهرهای اهواز و اصفهان، بر همبستگی کامل مردم و دولت پاکستان با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

شهباز شریف با تشکر از ترتیبات و تمهیدات اتخاذ شده از سوی مراجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران برای عبور ایمن شناورهای تجاری برخی کشورها از جمله پاکستان از تنگه هرمز ابراز امیدواری کرد که این روند کماکان ادامه یابد.

نخست وزیر پاکستان با تائید فضای بی‌اعتمادی کامل میان ایران و آمریکا ناشی از رویکرد این کشور، تاکید کرد که هرگونه گفت وگو می‌بایست در فضای اعتماد و احترام متقابل انجام شود و لازمه این امر توقف تجاوز نظامی و به شهادت رساندن مسئولان و مردم ایران است.

شهباز شریف همچنین ابراز امیدواری کرد که بزودی و با پایان درگیری‌ها بتواند به تهران سفر کند.