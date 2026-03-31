پزشکیان: هرگونه مداخله اروپا در جنگ عواقب خطرناکی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران و آقای آنتونیا کاستا رئیس شورای اروپا در گفتوگویی تلفنی آخرین وضعیت و پیامدهای جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و شرایط جاری در منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
پزشکیان در این گفتوگو با انتقاد از رویکرد منفی و مواضع جانبدارانه اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی نسبت به تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد: تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نه تنها جنایتی بیسابقه علیه ملت ایران است بلکه نقض فاحش حاکمیت قانون و تعرض به همه اصول و قواعدی است که اتحادیه اروپا داعیه صیانت از آن را داشته است.
رئیسجمهور اظهار داشت: ایران صادقانه و با رویکرد سازنده وارد مذاکرات آمریکا شده بود که برای دومین بار در میانه مذاکرات مورد حملات غیرقانونی قرار گرفت. این مسئله ثابت میکند که این کشور اعتقادی به دیپلماسی ندارد و صرفا به دنبال دیکته کردن مطامع خود است.
پزشکیان با تأکید بر حق ذاتی ایران در دفاع مشروع از خود، تاکید کرد: ما به حاکمیت کشورهای همسایه احترام گذاشته و قصدی برای حمله به آنها نداشتهایم، اما متأسفانه پایگاههای آمریکایی در این کشورها قرار دارند و از سرزمین این کشورها به ما حمله میشود و این کشورها به مسولیت بینالمللی خود در جلوگیری از استفاده از سرزمینشان برای حملات علیه ایران عمل نکردهاند.
رئیسجمهور با تصریح بر اینکه وضعیت فعلی منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز نتیجه اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است افزود: راهحل عادی شدن وضعیت توقف حملات تجاوزکارانه آنها است، ما در هیچ مقطعی بهدنبال تنش و جنگ نبودهایم و اراده لازم برای خاتمه یافتن این جنگ با رعایت الزامات آن بهویژه تضمینهای ضروری برای عدم تکرار تجاوز را داریم.
پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه تنگه هرمز به روی کشتیها و شناورهای طرفهای متجاوز و حامیان آنها بسته است هشدار داد: هرگونه مداخله خارجی با هر بهانهای در این جنگ و وضعیت جاری در منطقه عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت.
رئیسجمهور در ادامه به کشورهای اروپایی توصیه کرد که بهجای رویکرد مخرب علیه ایران، سیاستها و مواضع خود را بر اساس حقوق بینالملل و در راستای تعاملات سازنده و حرفهای تنظیم کند.
آنتونیا کاستا رئیس شورای اروپا نیز در این گفتوگو ضمن تاکید بر لزوم توقف جنگ و تنش در منطقه و ابراز نگرانی در مورد پیامدهای منفی سیاسی و اقتصادی این جنگ در جهان، گفت: کشورهای اروپایی هیچگاه از این تجاوز علیه ایران حمایت نکرده و آن را خلاف حقوق و قواعد بینالمللی میدانند.
رئیس شورای اروپا همچنین خواستار حل و فصل مسائل از طریق مذاکره و راهحلهای مسالمتآمیز شد.
نظر شما