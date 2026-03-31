۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

پزشکیان: هرگونه مداخله اروپا در جنگ عواقب خطرناکی خواهد داشت

رئیس‌جمهور گفت: تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نقض فاحش حاکمیت قانون و تعرض به همه اصول و قواعدی است که اتحادیه اروپا داعیه صیانت از آن را داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و آقای آنتونیا کاستا رئیس شورای اروپا در گفت‌وگویی تلفنی آخرین وضعیت و پیامدهای جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و شرایط جاری در منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

پزشکیان در این گفت‌وگو با انتقاد از رویکرد منفی و مواضع جانبدارانه اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی نسبت به تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد: تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نه تنها جنایتی بی‌سابقه علیه ملت ایران است بلکه نقض فاحش حاکمیت قانون و تعرض به همه اصول و قواعدی است که اتحادیه اروپا داعیه صیانت از آن را داشته است.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: ایران صادقانه و با رویکرد سازنده وارد مذاکرات آمریکا شده بود که برای دومین بار در میانه مذاکرات مورد حملات غیرقانونی قرار گرفت. این مسئله ثابت می‌کند که این کشور اعتقادی به دیپلماسی ندارد و صرفا به دنبال دیکته کردن مطامع خود است.

پزشکیان با تأکید بر حق ذاتی ایران در دفاع مشروع از خود، تاکید کرد: ما به حاکمیت کشورهای همسایه احترام گذاشته و قصدی برای حمله به آن‌ها نداشته‌ایم، اما متأسفانه پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها قرار دارند و از سرزمین این کشورها به ما حمله می‌شود و این کشورها به مسولیت بین‌المللی خود در جلوگیری از استفاده از سرزمین‌شان برای حملات علیه ایران عمل نکرده‌اند.

رئیس‌جمهور با تصریح بر اینکه وضعیت فعلی منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز نتیجه اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است افزود: راه‌حل عادی شدن وضعیت توقف حملات تجاوزکارانه آن‌ها است، ما در هیچ مقطعی به‌دنبال تنش و جنگ نبوده‌ایم و اراده لازم برای خاتمه یافتن این جنگ با رعایت الزامات آن به‌ویژه تضمین‌های ضروری برای عدم تکرار تجاوز را داریم.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه تنگه هرمز به روی کشتی‌ها و شناورهای طرف‌های متجاوز و حامیان آن‌ها بسته است هشدار داد: هرگونه مداخله خارجی با هر بهانه‌ای در این جنگ و وضعیت جاری در منطقه عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت.

رئیس‌جمهور در ادامه به کشورهای اروپایی توصیه کرد که به‌جای رویکرد مخرب علیه ایران، سیاست‌ها و مواضع خود را بر اساس حقوق بین‌الملل و در راستای تعاملات سازنده و حرفه‌ای تنظیم کند.

آنتونیا کاستا رئیس شورای اروپا نیز در این گفت‌وگو ضمن تاکید بر لزوم توقف جنگ و تنش در منطقه و ابراز نگرانی در مورد پیامدهای منفی سیاسی و اقتصادی این جنگ در جهان، گفت: کشورهای اروپایی هیچگاه از این تجاوز علیه ایران حمایت نکرده و آن را خلاف حقوق و قواعد بین‌المللی می‌دانند.

رئیس شورای اروپا همچنین خواستار حل و فصل مسائل از طریق مذاکره و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز شد.

    • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      برای دفع تهدید و حمله آمریکا و اروپا،،، ایران سلاح هسته‌ای نیاز داره
    • IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      الان همه کشورهای دنیا از خداشون هست یه موشک به اروپا بزنید.الخصوص همین عربها
      • IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
        دخالت کنن میزنیم. البته نه یک موشک!
    • IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      بیش از 47 سال است که آمریکا و اروپا کشورما را تحریم و تهدید کردند والان نوبت ما است که آمریکا و اروپا را در خلیج فارس تحریم و تهدید کنیم
    • IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا برای دفاع از امت اسلامی است که واشنگتن نگران امنیت کشورهای خلیج فارس نیست و در پی آن است که این کشورها را درگیر جنگی علیه ایران کند.
    • IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      عربستان سعودی جنایتکار عامل اصلی جنگ آمریکا، اسرائیل با ایران بوده است. امارات جنایتکار عامل اصلی جنگ آمریکا، اسرائیل با ایران بوده است.
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      نیروهای تروریستی آمریکایی از سال 2001 تاکنون در کشورهای خلیج فارس چه غلطی می کنند؟ پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای خلیج تهدیدی علیه ایران محسوب می شود.
    • نظری IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      به کشورهای اروپایی هم باید حمله کنید.یه موشک بزنید به المان حداقل
    • IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      مردم ایران خواستار جنگ نبودند ونیستند ولی متاسفانه وسط یک جنگند ،مردم ایران ازخدا می خوان این جنگ به خوبی تمام بشه
    • IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      این بار میز مذاکره لغو توافق برنامه هسته ای صلح آمیز است. این بار میز مذاکره ساخت بمب اتمی است و هم واجب است. این باز میز مذاکره گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار است و هم واجب است. این بار میز مذاکره ترک نیروهای تروریستی آمریکایی در منطقه است. و این در حالی است که گفت وگو تنها راه پیش رو برای کاهش تنش در منطقه نیست و از سال 1359 تاکنون هم نبوده است. آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون در عراق و منطقه دخالت و مذاخله می کند.
    • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      رئیس شورای اروپا غلط کرد. باید به طور صریح رژیم تروریستی آمریکا و رژیم جعلی صهیونی را محکوم، ارتباط با این کودک‌کشان وحشی را قطع و به ایران کمک می‌کرد. پس ساکت شه. مذاکره‌ای در کار نیست. فقط شکست آمریکا و توله سگ نگهبانش
    • احمد IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      بایدمیگفتید آمریکاواسرائیل درتجاوزبه خاک ایران ضربات جبران ناپذیری ازجانب ایران خورده اندواکنون که راه بجایی نبرده اندهر کدام به شیوه خودسعی درواردکردن کشورهای دیگربه این جنگ هستند.ترامپ بادروغ هاوعدم مسئولیت درعواقب جنگی که براه انداخته ونتانیاهو باهدف قرادادن کشورهای همسایه بنام ایران.بایدمیگفتیدکشورهافریب این دو رانخورندوبگذارند ایران به حسابشان برسدتادیگرازاین غلطهانکنندومنطقه رابه آشوب نکشانند
    • آرمان IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      حالا مگرقراربوده کشورهای اروپایی مداخله کنند؟!!
    • IR ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      درخواست ما از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فقط نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی و هم نابودی همه پایگاه های آمریکا در منطقه است
    • IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      نیروهای متجاوز ارتش تروریست های آمریکا جنایتکار باید فوری و سریع عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی را ترک کنند
    • IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      آتش بس را نمی پذیریم و به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از جنایتکاران جنگی در آمریکا و اسرائیل هستیم
    • IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      ترامپ و فرماندهان ارتش آمریکا باید به‌خوبی درک کرده باشند که منطقه، به گورستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهد شد و راهی جز تسلیم در برابر اراده الهی مردم قهرمان و رزمندگان شجاع اسلام نخواهند داشت.
    • IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      آتش‌بازی خطرناک ترامپ جنایتکار در ایران و تنگه هرمز | برای آمریکا جنایتکار و مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود

